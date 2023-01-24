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Баку утверждает, что злоупотребление присутствием новой миссии ЕС опасно для механизмов диалога

Деятельность наблюдательной миссии Евросоюза в Армении осенью сопровождалась серьезными отступлениями от достигнутых в Праге договоренностей, касаясь решения Евросоюза направить в Армению новую, долгосрочную наблюдательную миссию, заявил официальный Баку, утверждая, что причиной является предвзятый подход некоторых государств-членов ЕС.

О каких странах идет речь, в МИД Азербайджана не уточняют. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство лишь подчеркивает, что злоупотребление присутствием новой миссии опасно для механизмов диалога.

«Азербайджанская сторона рассчитывает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС максимум внимания будет уделен извлечению необходимых уроков из прошлого опыта», - говорится в заявлении.

Примерно через месяц после нападения Азербайджана на территорию Армению, произошедшего в сентябре прошлого года, Баку согласился на отправку в Армению невооруженных гражданских наблюдателей Европейского союза. Тогда миссия в течение двух месяцев находилась на армянской части армяно-азербайджанской границы. Между тем, на нынешнюю долгосрочную миссию Азербайджан своего согласия не давал.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эта новая миссия «не будет способствовать безопасности в регионе».

Официальный Ереван приветствовал решение Евросоюза. Министр иностранных дел Армении заявил, что армянская сторона с готовностью будет сотрудничать с миссией и поддерживать ее деятельность.

«Эта миссия будет способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе», - написал Мирзоян.

Новая миссия будет находиться в Армении два года. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в состав миссии войдут около 100 европейских специалистов. «В Армении создается новая полноценная гражданская миссия Евросоюза численностью около 100 человек. Миссия будет наблюдать и информировать о ситуации на местах, способствуя безопасности людей и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном», - сказал Боррель.

Наблюдательная миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках переговорного процесса, возглавляемого председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщают в Брюсселе.

Развертывание новой миссии Евросоюза в Армении обострило не только и без того натянутые отношения между Западом и Россией, но и армяно-российские отношения, считает секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

Тигран Абраамян
Тигран Абраамян

Депутат считает, что перед тем, как пойти на такой шаг, Ереван должен был обсудить вопрос со своим союзником, а то, что он этого не сделал, видно из заявлений, исходящих из Москвы.

«Если бы нужный разговор состоялся, то глава МИД России так бы не отреагировал. А из комментариев министра иностранных дел России было видно, что российская сторона была удивлена шагу Армении, особенно потому, что ОДКБ первой заявила о своей поддержке и готовности разместить наблюдателей», - сказал Абраамян.

Оппозиционер не спешит оценивать то, какое влияние окажет развертывание миссии в Армении, учитывая опыт предыдущей миссии. В прошлом году в период деятельности миссии наблюдателей ЕС, прибывших в Армению примерно через месяц после нападения Азербайджана, на границе было относительно спокойно, хотя и были нарушения режима прекращения огня, но широкомасштабных действий не было.

«Увязать это полностью с миссией наблюдателей ЕС сложно. Например, после 44-дневной войны Республика Армения трижды подвергалась нападению. В некоторых случаях нападения происходили с интервалом в шесть месяцев, в некоторых случаях с интервалом в восемь или девять месяцев. Иными словами, если посмотреть статистику событий последних двух лет, то нападения происходили через определенные промежутки времени, как минимум раз в полгода», - отметил он.

В то же время депутат не исключает, что присутствие наблюдателей ЕС также имело и может иметь определенное сдерживающее влияние на Азербайджан.

Между тем, в правящей фракции «Гражданском договор» присутствие европейских наблюдателей рассматривают как серьезный превентивный фактор для исключения военных столкновений.

Виген Хачатрян
Виген Хачатрян

«Конечно, это не полная гарантия, но их гарантия очень важна. И в этом смысле я думаю, что это можно считать одним из успехов нашей дипломатии», - считает провластный депутат Виген Хачатрян.

Касаясь критики депутата от оппозиции Тиграна Абраамяна о том, что власть, прежде чем размещать европейских наблюдателей, должна была обсудить этот вопрос с Россией, Хачатрян перевел стрелки на Москву. «Если бы союзник хорошо выполнял свои союзнические обязательства, то необходимость в такой миссии могла бы вообще не ощущаться», - сказал он.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о размещении наблюдателей ЕС: «Несмотря на то, что мы союзники, что миссия [ОДКБ] полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей».

Лавров подчеркнул, что это право Армении, но не следует забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном, и если эта миссия будет размещена без согласия Азербайджана, она может оказаться просто контрпродуктивной и создать дополнительные сложности.

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