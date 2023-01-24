Баку утверждает, что злоупотребление присутствием новой миссии ЕС опасно для механизмов диалога

Деятельность наблюдательной миссии Евросоюза в Армении осенью сопровождалась серьезными отступлениями от достигнутых в Праге договоренностей, касаясь решения Евросоюза направить в Армению новую, долгосрочную наблюдательную миссию, заявил официальный Баку, утверждая, что причиной является предвзятый подход некоторых государств-членов ЕС.

О каких странах идет речь, в МИД Азербайджана не уточняют. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство лишь подчеркивает, что злоупотребление присутствием новой миссии опасно для механизмов диалога.

«Азербайджанская сторона рассчитывает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС максимум внимания будет уделен извлечению необходимых уроков из прошлого опыта», - говорится в заявлении.

Примерно через месяц после нападения Азербайджана на территорию Армению, произошедшего в сентябре прошлого года, Баку согласился на отправку в Армению невооруженных гражданских наблюдателей Европейского союза. Тогда миссия в течение двух месяцев находилась на армянской части армяно-азербайджанской границы. Между тем, на нынешнюю долгосрочную миссию Азербайджан своего согласия не давал.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эта новая миссия «не будет способствовать безопасности в регионе».

Официальный Ереван приветствовал решение Евросоюза. Министр иностранных дел Армении заявил, что армянская сторона с готовностью будет сотрудничать с миссией и поддерживать ее деятельность.

«Эта миссия будет способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе», - написал Мирзоян.

Новая миссия будет находиться в Армении два года. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в состав миссии войдут около 100 европейских специалистов. «В Армении создается новая полноценная гражданская миссия Евросоюза численностью около 100 человек. Миссия будет наблюдать и информировать о ситуации на местах, способствуя безопасности людей и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном», - сказал Боррель.

Наблюдательная миссия также будет способствовать посредническим усилиям в рамках переговорного процесса, возглавляемого председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщают в Брюсселе.

Развертывание новой миссии Евросоюза в Армении обострило не только и без того натянутые отношения между Западом и Россией, но и армяно-российские отношения, считает секретарь оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

Депутат считает, что перед тем, как пойти на такой шаг, Ереван должен был обсудить вопрос со своим союзником, а то, что он этого не сделал, видно из заявлений, исходящих из Москвы.

«Если бы нужный разговор состоялся, то глава МИД России так бы не отреагировал. А из комментариев министра иностранных дел России было видно, что российская сторона была удивлена шагу Армении, особенно потому, что ОДКБ первой заявила о своей поддержке и готовности разместить наблюдателей», - сказал Абраамян.

Оппозиционер не спешит оценивать то, какое влияние окажет развертывание миссии в Армении, учитывая опыт предыдущей миссии. В прошлом году в период деятельности миссии наблюдателей ЕС, прибывших в Армению примерно через месяц после нападения Азербайджана, на границе было относительно спокойно, хотя и были нарушения режима прекращения огня, но широкомасштабных действий не было.

«Увязать это полностью с миссией наблюдателей ЕС сложно. Например, после 44-дневной войны Республика Армения трижды подвергалась нападению. В некоторых случаях нападения происходили с интервалом в шесть месяцев, в некоторых случаях с интервалом в восемь или девять месяцев. Иными словами, если посмотреть статистику событий последних двух лет, то нападения происходили через определенные промежутки времени, как минимум раз в полгода», - отметил он.

В то же время депутат не исключает, что присутствие наблюдателей ЕС также имело и может иметь определенное сдерживающее влияние на Азербайджан.

Между тем, в правящей фракции «Гражданском договор» присутствие европейских наблюдателей рассматривают как серьезный превентивный фактор для исключения военных столкновений.

«Конечно, это не полная гарантия, но их гарантия очень важна. И в этом смысле я думаю, что это можно считать одним из успехов нашей дипломатии», - считает провластный депутат Виген Хачатрян.

Касаясь критики депутата от оппозиции Тиграна Абраамяна о том, что власть, прежде чем размещать европейских наблюдателей, должна была обсудить этот вопрос с Россией, Хачатрян перевел стрелки на Москву. «Если бы союзник хорошо выполнял свои союзнические обязательства, то необходимость в такой миссии могла бы вообще не ощущаться», - сказал он.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров упомянул о размещении наблюдателей ЕС: «Несмотря на то, что мы союзники, что миссия [ОДКБ] полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей».

Лавров подчеркнул, что это право Армении, но не следует забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном, и если эта миссия будет размещена без согласия Азербайджана, она может оказаться просто контрпродуктивной и создать дополнительные сложности.