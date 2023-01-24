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Гражданская миссия в Армении будет способствовать укреплению доверия между Ереваном и Баку – Боррель

Жозеп Боррель

Полноценная гражданская миссия ЕС на территории Армении будет состоять из ста человек, которые будут осуществлять патрулирование и информировать о ситуации, заявил на пресс-конференции после министерской встречи в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что это будет способствовать обеспечению безопасности и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном.

Вчера Совет ЕС дал согласие на создание гражданской миссии (EUMA) на территории Армении.

«Цель миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие поддерживаемым ЕС усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в сообщении, распространенном Советом ЕС.

Совет ЕС также сообщил, что миссии предоставлен двухлетний мандат, ее штаб-квартира будет находиться в Армении.

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