«Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо найти срочные решения» - Тойво Клаар

«Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо найти срочные решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы найти путь для прогресса» , - написал в Twitter прибывший в Ереван спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Целью Евросоюза остается всеобъемлющее урегулирование между Арменией и Азербайджаном», - добавил он.

Клаар пробудет в Ереване один день, неизвестно, посетит ли он и Баку. Находится ли в центре дискуссий в Ереване только кризис в Лачинском коридоре? Повестка дня европейского чиновника полностью не раскрывается.

Радио Азатутюн в правительстве сообщили, что ближе к вечеру Клаар встретится с премьер-министром Николом Пашиняном.

В течение 43 дней блокады официальные лица утверждают, что Армения не будет вести переговоры с Азербайджаном об открытии Лачинского коридора, заявляя, что этим вопросом занимаются власти Нагорного Карабаха.

Что будут обсуждать власти Армении с представителем Евросоюза? Спикер Национального собрания Ален Симонян сказал, что вопрос Лачинского коридора обсужден в документе от 9 ноября 2020 года.

«Положение армян там и выполнение трехстороннего соглашения, чего, по сути, не происходит. Все, что касается Лачинского коридора, уже обсуждено и подписано документом от 9 ноября», - сказал Симонян.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что европейский дипломат уже встретился с министром обороны Суреном Папикяном, обсуждался также вопрос заблокированного коридора.

«Тойво Клаар выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Лачинского коридора. Мы обсудили последние региональные события. Мы выразили надежду, что на заседании Комитета министров иностранных дел ЕС будет принято решение о проведении новой гражданской наблюдательной миссии ЕС на территории Армении», - написал в Facebook глава военного ведомства.

Политолог Тигран Григорян считает, что одной из целей визита Клаара может быть организация армяно-азербайджанских переговоров. С ноября прошлого года уже около трех месяцев не проводилось встреч на уровне министров иностранных дел или лидеров. А Клаар подчеркнул сложную ситуацию, создавшуюся в Лачинском коридоре.

«Фактически власти Армении отказываются вступать в переговоры с Азербайджаном или Россией по поводу кризиса, созданного в Лачинском коридоре, в этом смысле, конечно, интересно, что такая позиция Еревана неприемлема и для Евросоюза, потому что мы видим, что Клаар делает акцент в своем твите на ситуации вокруг Лачинского коридора. Ясно, что эта ситуация будет обсуждаться с Ереваном. Я думаю, что есть вероятность того, что Ереван, тем не менее, отступит от этой позиции и проведет какие-то переговоры с Азербайджаном при посредничестве Евросоюза относительно ситуации», - отметил Григорян.