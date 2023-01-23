В Ереван прибыл спецпредставитель ЕС

«Опять в Ереване для однодневных встреч. Ситуация вокруг Лачинского коридора серьезная, и необходимо найти срочные решения. Я с нетерпением жду обсуждений, чтобы найти путь для прогресса. Целью Евросоюза остается всеобъемлющее урегулирование между Арменией и Азербайджаном», - написал Клаар.

Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, остается заблокированным с 12 декабря. Баку не признает, что группа азербайджанцев, называющих себя экологическими активистами, не дает возможности движению гуманитарных грузов. 21 января азербайджанская сторона также полностью перекрыла единственный газопровод, идущий в Нагорный Карабах из Армении.