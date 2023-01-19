Состояние двоих военнослужащих, пострадавших в результате пожара, оценивается как тяжелое

Ночью в результате пожара в селе Азат Гегаркуникской области погибли 15 военнослужащих срочной службы, трое пострадали.

Один из заброшенных домов в селе использовался как казарма инженерно-саперной роты, где, по сообщению прокуратуры, находились 22 военнослужащих - 21 военнослужащий-срочник и один офицер. На сегодняшнем заседании правительства прозвучала предварительная информация об инциденте.

«Также было использовало запрещенное средство. Речь идет об автобензине», - пояснил министр обороны Сурен Папикян.



Министр и глава Следственного комитета подчеркивают, что первоначальная версия о том, что были проблемы с отоплением казармы, вполне обоснована. После полуночи офицер попытался растопить печь бензином.

«Была предпринята попытка вскрытия и залива в печь, естественно, когда уже был открытый огонь, сгорела не только печь, но и бензин, огонь перекинулся на офицера, пытавшегося разжечь печь, и, опять же, по предварительным данным, бензин в 5-литровой таре был брошен в сторону жилого помещения воинской части, скорее всего, непреднамеренно», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян сообщил, что утром ему представили распоряжение начальника Генерального штаба ВС, одним из пунктов которого является запрет на растопку печи бензином: «Категорически запретить использование бензина и других видов горючих жидкостей для растопки печей, хранить их отдельно от других жидкостей».

Необходимо выяснить, кто чего не предпринял, должна последовать ответственность, сказал Пашинян. Он начал серию отставок, Папикян ее завершил.

«Я представил ходатайство президенту республики об освобождении от должности командующего вторым армейским корпусом, решение уже подписано президентом республики», - сказал премьер.

Министр добавил, что от занимаемых должностей освобождены также начальник штаба второго армейского корпуса и заместитель командующего корпусом.

На данный момент уволено 10 высокопоставленных военнослужащих.

Из обнародованных с места происшествия фотографий становится ясно, каким было жилье солдат в приграничной зоне и почему его нельзя было отапливать более цивилизованным способом. Премьер-министр сказал, что понятно, что там не было обычных условий, но, что бы ни было, нужно было соблюдать противопожарные правила. «Это помещение служило как военная казарма с 2020 года, понятно, что там не было обычных условий, но это не имеет значения. В любом месте, где живет, служит человек, нужно соблюдать правила противопожарной безопасности».

Трое пострадавших военнослужащих находятся в Ожоговом центре, один из них с ожогами ног находится в больничной палате, состояние двоих, в том числе офицера, тяжелое.

«Состояние двух военнослужащих, которые находятся в реанимационном отделении, оценивается как тяжелое. Там также зафиксирован ожог дыхательных путей», - сообщила замдиректора центра Карине Бабаян, добавив, что военнослужащие находятся в сознании, но ожог дыхательных путей содержит в себе риски. «Все пациенты были обожжены пламенем, потому что был огонь, а ожоги пламенем бывают сравнительно глубокими», - пояснила она.