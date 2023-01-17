«Азербайджан должен быть привлечен к ответственности за свои действия» - глава МИД Армении

«Гуманитарный кризис усугубляется с каждым днем и требует немедленного и целенаправленного вмешательства международного сообщества», - заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня на инициированном Арменией специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, представляя ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе вследствие блокирования Лачинского коридора.

«Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди медленно умирают от голода из-за политических игр и, возможно, геополитических соображений. Настало время действовать сейчас», - отметил Мирзоян.

Он подчеркнул, что нужно усилить «давление на Азербайджан, чтобы он выполнил свои обязательства», добавив, что «Азербайджан должен быть привлечен к ответственности за свои действия».

«Крайне важно направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную миссию по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на земле, а также обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в Нагорный Карабах для соответствующих органов ООН», - сказал глава МИД Армении.

«Мы никому не предоставим никакого коридора»

«Недавно президент Азербайджана признал, что сам ввел в международную повестку термин так называемого «Зангезурского коридора» и пригрозил установить его рано или поздно, независимо от того, хочет этого Армения или нет. И он сказал, что ввел этот термин после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября», - сказал Арарат Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении еще раз подчеркнул: «Мы исключаем любой экстерриториальный коридор на территории Республики Армения и никому не предоставим никакого коридора».

«Это принципиальная и бесповоротная позиция, полностью соответствующая соответствующему положению заявления от 9 ноября. Более того, решение об обеспечении связи между западными областями Азербайджана и Нахичеваном может быть принято оперативно, как только Азербайджан признает, что все коммуникации должны действовать под юрисдикцией и законодательством Республики Армения», - заявил Мирзоян.

Он отметил, что армянская сторона внесла несколько принципиальных предложений, в частности, об уточнении параметров делимитации международной границы, о дистанцировании сил от государственной границы и создании демилитаризованной зоны, а также о создании Института гарантов мирного соглашения, которые, однако, были отвергнуты Азербайджаном.