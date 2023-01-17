В Грузии российские военные выстрелили в воздух при появлении наблюдателей ЕС

В Миссии Наблюдателей ЕС (МНЕС) в Грузии подтвердили, что у разделительной линии в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета несколько дней назад произошел инцидент. Сообщается, что наблюдатели, действовавшие согласно протоколу безопасности, покинули территорию, никто не пострадал.

Ранее лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава сообщил, что 13 января при появлении в Меджврисхеви Миссии Наблюдателей ЕС российские военные выстрелили в воздух. Ему, в свою очередь, о случившемся рассказал очевидец – житель села.

Кацарава говорит, что выстрелы были предупредительными – российские военные хотели вынудить европейских наблюдателей покинуть территорию.

Инцидент, предположительно, обсуждают на сегодняшней встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в селе Эргнети.

Миссия Наблюдателей ЕС в Грузии является невооружённой гражданской миссией наблюдателей. Она была учреждена Европейским Союзом 15 сентября 2008 года. Мандат миссии охватывает всю территорию Грузии в рамках международно признанных границ страны, но власти России, а также самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии до сих пор отказывают в доступе к территории, находящейся под их контролем.

«Эхо Кавказа»