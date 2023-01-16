Депутат парламента Карабаха от оппозиции не исключает давления со стороны Армении с целью увольнения Рубена Варданяна

После слухов об отставке высокопоставленных чиновников, циркулировавших в Нагорном Карабахе в выходные дни, сегодня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян произвел новые назначения.

В частности, снова сменился секретарь Совета безопасности. Арарата Мелкумяна, назначенного на эту должность около недели назад, сменил Самвел Шахраманян. А Мелкумян назначен директором Службы национальной безопасности (СНБ), сменив на этом посту Ашота Акопджаняна.

Связаны ли эти перестановки с внутриполитическими брожениями в Карабахе, власти пока не комментируют.

Что происходит в Карабахе в последние дни, почему госминистр Рубен Варданян в субботу заявил, что не собирается уходить в отставку, в то же время сочтя неприемлемой возможную отставку президента Карабаха, а следовательно, также возможный роспуск парламента? Почему вообще обсуждался вопрос об отставке президента Араика Арутюняна?

Ответы на эти вопросы неоднозначны. Глава оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Карабаха Давид Галстян не исключает, что Араик Арутюнян подвергся давлению со стороны Никола Пашиняна по вопросу отставки госминистра Рубена Варданяна.

«Я предполагаю, что после телемоста с участием Рубена Варданяна Араику Арутюняну позвонил Никол Пашинян и сказал, что власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] противостоят властям Армении и создают «тупиковые ситуации», и соответственно они пытаются решить вопрос об уходе Рубена. Но с учетом создавшейся кризисной ситуации они, наверное, пришли к общему знаменателю», - сказал Галстян.

Президент Карабаха Араик Арутюнян сегодня на встрече с депутатами Национального собрания Карабаха заверил, что в Карабахе нет внутриполитического кризиса, подчеркнув важность сохранения внутреннего единства.

«Его [кризис - ред.] нельзя допускать, потому что есть четкое осознание того, что наша главная повестка состоит в решении возникших неотложных проблем и выходе из этой ситуации», - сказал Арутюнян, касаясь дискуссий в прессе и социальных сетях относительно внутриполитической жизни Карабаха.

В этом контексте Арутюнян подчеркнул, что только после преодоления кризиса, вызванного блокадой, будет возможно заняться вопросами системного решения внутриполитических проблем.

Власти Армении пока не спешат давать оценки происходящим в Карабахе брожениям.

Между тем, секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» парламента Армении Тигран Абраамян раскрыл скобки, отметив, что в Карабахе действительно был вынесен на повестку дня вопрос о внеочередных президентских и парламентских выборах, что стало причиной внутриполитической напряженности.

На вопрос Радио Азатутюн, почему на повестку дня был вынесен вопрос о досрочных выборах, что произошло, был ли тому причиной Рубен Варданян, Абраамян ответил: «Я не думаю, что проблема ограничивалась лишь одной персоной. В последнее время Арцах делает заявления относительно возможных путей решения арцахского вопроса, что противоречит официальной точке зрения властей Армении. И не исключено, что имело место давление со стороны Армении, в частности, чтобы убрать с поля лиц, имеющих принципиальный подход, противоречащий подходам Республики Армения. В первую очередь это касалось Араика Арутюняна, и не исключено, что создалась ситуация, в качестве возможности выхода из которой Араик Арутюнян видел, например, проведение внеочередных выборов».