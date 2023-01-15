Рубен Варданян не собирается уходить в отставку

При этом Варданян также посчитал неприемлемой возможную отставку президента Нагорного Карабаха или местного парламента.

«Я не собираюсь уходить в отставку, особенно в нынешней ситуации. В то же время недопустима возможная отставка президента страны, а, следовательно, и парламента», - написал он на своей странице в Facebook.

Более того, Рубен Варданян подчеркнул, что в этой ситуации нет права «сдаваться и обслуживать азербайджанскую повестку дня».

«У нас сейчас есть реальная возможность сохранить Арцах [Нагорный Карабах –ред.] армянским. Я призываю всех к политическому здравому смыслу и солидарности», - подчеркнул Рубен Варданян.

Отметим, что ранее в субботу в беседе с Радио Азатутюн председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Товмасян не исключил возможности проведения внеочередных президентских выборов.