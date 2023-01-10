Пашинян приветствовал шаг Турции по снятию запрета на грузовые авиаперевозки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в ходе пресс-конференции приветствовал шаг Турции по снятию запрета на грузовые авиаперевозки между двумя странами.

«Важно, чтобы в отношениях между Арменией и Турцией происходили не только переговоры, но и события, которые обеспечат динамику этих переговоров. Это также очень важно для работы спецпредставителей», - сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что в ближайшее время также будет открыта граница для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

Армения и Турция заявили о намерении открыть границу для граждан третьих стран и разрешить прямые авиаперевозки грузов летом прошлого года. Это произошло в результате встреч спецпредставителей двух стран, не имевших дипломатических отношений в течение почти 30 лет.

Несмотря на это заявление Анкары о двух практических шагах, границы для граждан третьих стран до сих пор не открыты, а о снятии запрета на грузовые авиаперевозки заговорили лишь спустя полгода после первого объявления.

Спустя 14 лет футбольные сборные Армении и Турции встретятся в рамках отборочного турнира Евро-2024. Журналисты сегодня поинтересовались у премьер-министра Армении, как это может отразиться на отношениях между двумя соседними странами.

«Что касается футбольных матчей, то это зависит от общей ситуации и политической воли обеих сторон. Мы считаем, что для регулирования отношений можно использовать те позитивные возможности, которые будут созданы», - сказал Никол Пашинян.