По данным центра Global Firepower, армия Армении занимает 94-е место в мире, армия Азербайджана — 57-е.

Согласно этому анализу, по состоянию на январь 2023 года армия Азербайджана занимает 57-е место среди 145 армий мира и является первой на Южном Кавказе. В 2022 году азербайджанская армия была 63-й в мире.

Грузия занимает 85-е место, а Армения - 94-е. При составлении доклада Global Firepower, помимо вооружения и численности военнослужащих, учитывает 60 факторов, среди которых мощность силы, бронетехника, военно-морские силы, природные ресурсы данной страны, рабочая сила, степень развитие транспорта и инфраструктуры, военный бюджет, валютные резервы и покупательная способность.

Согласно отчету за 2023 год, Турция занимает 11-е место в мире, а Иран — 17-е. Находящаяся в состоянии войны Украина на 15-м месте.

В первую пятерку входят США, Россия, Китай, Индия и Великобритания.