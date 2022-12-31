Пашинян: Наша задача — иметь сильное государство

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, Никол Пашинян встретился с осуществляющими боевое дежурство военнослужащими и командирами, осмотрел опорные пункты и ознакомился с проделанными на передовой инженерными работами, а также бытовыми условиями военнослужащих.

Никол Пашинян поощрил группу военнослужащих, проявивших преданность и отвагу во время службы. Премьер-министр пожелал военнослужащим безопасной службы.

«Благодарю всех вас за вашу службу и желаю вам хорошей службы. Нужно понимать, что это будет непросто, мы должны пережить эти трудности сегодня, чтобы завтрашнему поколению было легко. Это наша судьба, и мы должны принять ее с честью и волей и решить наши задачи. А наша задача — иметь сильное государство, и сегодня да, у нас есть такая возможность. Это политическая задача, ее должны решать мы, политическое руководство. Военные должны требовать от нас, а мы от них», - сказал премьер-министр и поздравил всех с наступающим Новым годом.