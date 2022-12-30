Власти Карабаха должны попытаться установить диалог с Азербайджаном - Арсен Торосян

В нынешней кризисной ситуации власти Нагорного Карабаха должны попытаться установить диалог с властями Азербайджана, чтобы разрешить кризис, связанный с закрытием Лачинского коридора, считает депутат Национального собрания Армении Арсен Торосян, представляющий правящую фракцию «Гражданский договор».

«Мы знаем, что были безуспешные попытки, но, учитывая остроту ситуации и гуманитарный кризис, ведущий к катастрофе, которую мы ни в коем случае не должны допустить, думаю, этот диалог в интересах и Карабаха, и всех нас», - в студии Азатутюн ТВ сказал Торосян.

На замечание ведущего, что Азербайджан не собирается вести диалог с назначенным в начале ноября госминистром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном, Арсен Торосян ответил, что в Карабахе есть избранная власть, которая была избрана в результате свободных, справедливых выборов и которую никто не отменял и отменить не может.

«Я не думаю, что назначенные чиновники могут воспрепятствовать шагам избранной власти. И вообще требования людей обычно исходят от избранных властей, а не от назначенных, потому что назначенные люди могут меняться. И я считаю, что и власти Карабаха, и сам народ должен призвать свои власти вести этот диалог, а не заводить диалог в тупик или отказаться вести диалог, что тоже может привести к плохим последствиям», - сказал провластный депутат парламента Армении.

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