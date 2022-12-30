Айк Мартиросян – бронзовый призер чемпионата мира по блиц-шахматам

По итогам 21 тура первенства мира по блицу, проведенного в казахском городе Алма-Ата, армянский шахматист и представитель США Хикару Накамура набрали по 15 очков и разделили 2-3 места. Айк Мартиросян по дополнительным показателям занял третье место.

Звание чемпиона мира по блицу в 6-й раз в карьере завоевал действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен, который несколько дней назад победил также в чемпионате мира по быстрым шахматам. Карлсен набрал 16 очков.

В женском первенстве среди представительниц Армении лучший результат показала Элина Даниелян. После 17 туров она набрала 10,5 очков и заняла 14-е место.