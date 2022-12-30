Проблема не в российских миротворцах, а в мандате - Давид Бабаян

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, который уже почти три недели не может выехать из Еревана в Карабах из-за закрытия Лачинского коридора, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что даже если россиян заменят миротворцами из других стран, без международного мандата никакой вопрос не будет разрешен.

О предоставлении российским миротворцам международного мандата или отправке международного контингента в Карабах вчера говорил также премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что если Россия не в состоянии обеспечить безопасность Карабаха, то она должна обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой наделить российских миротворцев международным мандатом или поднять вопрос об отправке в Карабах дополнительного многонационального миротворческого контингента.

«Если такого мандата нет, они не могут применить силу против тех же «экологов-террористов». Здесь это самый важный, ключевой компонент - мандат. То есть, получить от ООН соответствующие полномочия. Что касается этого военного контингента, то здесь проблема не в русских. Мы должны хорошо понимать. Проблема в Азербайджане и Турции. Если сейчас приедут миротворцы без мандата, скажем, из Финляндии, разве Турция и Азербайджан поведут себя хорошо? Конечно нет. Он опять же больше боятся русских, чем скажем, боялись бы финнов, норвежцев… при всем уважении к этим странам», - сказал Бабаян.

Он удивляется, почему все говорят только о российских миротворцах, забывая, что единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией, закрыл Азербайджан.

«В данный момент ударить по российским миротворцам, значит, задушить Арцах [Нагорный Карабах – ред.], - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Нагорного Карабаха. - Кто виноват во всем этом? Русские виноваты? Почему мы проводим эту линию?»

Давид Бабаян призвал международное сообщество отложить в сторону противоречия между Западом и Россией и предпринять конкретные шаги для спасения 120 тысяч человек от гуманитарной катастрофы. «Давайте вырежьте, убейте арцахцев только потому, что у них, у Запада с Россией, между собой проблемы... Миротворческая миссия ведь гуманитарная? Какое отношение она имеет к геополитическим вопросам? Отложите в сторону, пожалуйста, хотя бы в нашем случае отложите, не морите голодом эти 120 тысяч человек», - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера на заседании правительства счел неприемлемой «практику России становиться безмолвным свидетелем исхода армянского населения из Нагорного Карабаха». Между тем, оппозиция Карабаха возражает: именно Пашинян молча наблюдает, как Карабах подвергается гуманитарной катастрофе.

По мнению главы оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Нагорного Карабаха Давида Галстяна, конечно, было бы правильно, чтобы в Карабахе находились миротворческие силы, наделенные международным мандатом, но Пашинян должен не заявления об этом делать, а предпринимать практические шаги. «По крайней мере, сегодня Республика Армения должна предпринять шаги для вывода Арцаха из этой ситуации, не ограничиваться лишь заявлениями на заседаниях правительства», - сказал Галстян.

На замечание Радио Азатутюн о том, что что-то делается, например, было решено выделить Карабаху помощь на сумму 4 млрд драмов, Галстян возразил: «Даже если сегодня принести в Карабах 4 млрд долларов, если в магазинах не будет продуктов питания первой необходимости, то одними деньгами проблема в Арцахе не решится».

Глава фракции «Дашнакцутюн» парламента Карабаха Артур Мосиян подчеркивает, что, говоря о российских миротворцах, Пашинян должен помнить, что под трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года стоит и его подпись. «В эти дни они отреагировали почти как руководители иностранных государств, и пусть он не перекидывает свою ответственность на кого-то другого. Он первый ответственный и виновный во всем этом. Пашинян просто не упускает возможности сделать антироссийское заявление, не задумываясь, на пользу это Карабаху или во вред».

Комментируя решение премьер-министра Армении оказать помощь Карабаху в размере 4 млрд драмов, депутат от «Дашнакцутюн» задался вопросом: как это поможет блокированному Каарбаху? «Этим Карабах будет разблокирован?.. Или вместо этих денег он использует один раз словосочетание «Республика Арцах» и не будет превращать арцахских армян в какой-то живущий здесь этнос», - сказал Мосиян.

С момента закрытия дороги власти Армении заявляют, что прилагают все возможные дипломатические усилия для разрешения кризиса, в их числе отмечается обсуждение вопроса коридора в Совете Безопасности ООН. Полгода назад премьер-министр Армении заявил, что Азербайджан препятствует утверждению мандата и объема полномочий российских миротворцев и что Ереван подписал с Москвой отдельный документ по этому вопросу.

Что он предполагает, до сих пор неясно, документ не опубликован. В свзяи с этим вопросом в середине декабря мы направили вопросы правительству Армении, но пока ответа не получили.

Также неясно, почему Ереван сам не обращается в ООН с вопросом о наделении российских миротворцев международным мандатом.