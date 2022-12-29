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Карабах

Все более заметная практика России становиться безмолвным свидетелем ухода армянского населения из Нагорного Карабаха неприемлема – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В ходе сегодняшнего заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике деятельность российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе в контексте продолжающейся блокады со стороны Азербайджана Лачинского коридора, связывающего регион с Арменией.

«Если Россия не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе по объективным или субъективным причинам, она должна инициировать обсуждение в Совбезе ООН и поставить вопрос о предоставлении российским миротворческим силам мандата СБ ООН или направлении дополнительного многонационального контингента миротворческих сил в Нагорный Карабах», - заявил Пашинян.

Премьер-министр заявил, что Армения является убежденным сторонником российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, при этом посчитав неприемлемой «все более заметную практику России становиться безмолвным свидетелем ухода армянского населения из Нагорного Карабаха».

«Есть все признаки того, что Азербайджан готовит очередную военную провокацию, в том числе в Нагорном Карабахе, и развитие ситуации вызывает вопросы, требующие безотлагательного ответа в отношении деятельности российского миротворческого контингента», — заявил Никол Пашинян.

Пашинян подтвердил готовность и решимость Армении подписать мирный договор с Азербайджаном, завершить делимитацию границы и открыть региональные связи.

Отметим, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня назвала критику российского миротворческого контингента в контексте обстановки в Лачинском коридоре неприемлемой.

Напомним, что с 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.

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