19-й день блокады Карабаха

Сегодня 19-й день блокады Лачинского коридора – единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

«Ситуация довольно тяжелая, но проживающие здесь люди верят, что это большая борьба во имя независимости, и поэтому они остаются сильными, несмотря на все вызовы и все трудности, мы – едины и чувствуем себя очень сильными. Несмотря на всё давление, которое пытается оказать на нас Азербайджан, мы противостоим и становимся более сильными в условиях этой блокады», - в интервью телекомпании France 24 сказал государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

На вопрос о блокирующих коридор азербайджанцах, называющих себя экоактивистами, госминистр ответил: «Сегодня мы выступили с совместным заявлением правительства и руководства горнодобывающей компании о том, что готовы принять международных экспертов-экологов, которые приедут и проинспектируют наши горнопромышленные работы. Мы считаем, что компания работает по лучшим стандартам, и мы также хотим, чтобы профессиональными экспертами была инспектирована не только наша горнодобывающая промышленность, но и всего региона, и инспектировали не какие-то так называемые «экоактивисты», которые, как мы выяснили, не являются настоящими экологами. Большинство из них – люди, которые служат в спецслужбах Азербайджана».

«Кстати, если люди во Франции заинтересуются и проверят, сколько экологических акций было проведено в Азербайджане за последние 10 лет, то удивятся, потому что это число равно нулю. Таким образом, это шоу, организованное правительством Азербайджана, а не экологическое движение», - согласно пресс-службе офиса госминистра, подчеркнул Варданян.

На вопрос о недовольстве российской миротворческой миссией госминистр ответил: «Я следил за работой миротворцев во многих странах, например, французов, которых много раз отправляли в Африку, и все мы знаем, что это обычно подразумевает ограниченное количество солдат, ограниченный мандат и ограниченные права на использование оружия. Поэтому, с одной стороны, понятно разочарование народа, но в то же время мы должны осознавать, что без более широкого мандата, без большего количества солдат, без более четких прав защищать армян, живущих в своих домах и воюющих за свою независимость на протяжении 35 лет, не будет будущего. Поэтому я думаю, что блокада показала, что нужно получить еще больший и еще более сильный мандат, в том числе от ООН».