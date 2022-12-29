В России обеспокоены кризисом в Лачинском коридоре - Песков

«Мы действительно обеспокоены той напряженностью, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла. Российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия в контактах как с Ереваном, так и Баку», - заявил Песков в ходе брифинга, передает информационное агентство «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского президента, кризис в Лачинском коридоре обсуждался на последней встрече Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Петербурге.

«Тема Лачинского коридора детально обсуждалась позавчера в Санкт-Петербурге между Путиным и Пашиняном. Разговоры на этот счет будут продолжаться», - сказал Песков.

Лачинский коридор, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, заблокирован азербайджанской стороной с 12 декабря.

27 декабря Пашинян в Петербурге заявил, что Лачинский коридор оказался вне контроля российского миротворческого контингента и что он хотел бы обсудить эту проблему с Путиным.