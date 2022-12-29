В Армении будет создана рабочая группа для поддержки народа Нагорного Карабаха

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, задачей рабочей группы будет мониторинг гуманитарных вопросов с властями Нагорного Карабаха и оказание необходимой срочной поддержки, в том числе с помощью международных организаций.

В рабочую группу войдут министры здравоохранения, труда и социальных вопросов, территориального управления и инфраструктур, а также представители других ведомств.

Сегодня Пашинян также сообщил, что согласно сегодняшнему решению правительства Нагорному Карабаху будет оказана дополнительная поддержка в размере 4 млрд драмов (более 10 млн долларов).

«Оказание необходимой гуманитарной, социально-психологической поддержки населению Нагорного Карабаха является абсолютной необходимостью. Информирование международного сообщества о гуманитарном кризисе также должно стать частью нашей повседневной работы», - заявил премьер-министр Армении.

Еще раз подчеркнув, что закрытие Лачинского коридора является грубым нарушением пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Пашинян обвинил Азербайджан и Россию в нарушении этого пункта, отметив, что Азербайджан по данному пункту должен гарантировать безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору, а российские миротворческие силы должны держать Лачинский коридор под своим контролем.

Как заявил Пашинян, распространяемые Азербайджаном на международных площадках заявления о том, что Лачинский коридор открыт для движения, являются пустыми и не имеют ничего общего с реальностью. Премьер-министр Армении подчеркнул, что Лачинский коридор был закрыт Азербайджаном, и это является грубым нарушением его международных обязательств.

Напомним, что с 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.