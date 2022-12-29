Москва считает критику российского миротворческого контингента в контексте Лачинского коридора неприемлемой

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают, ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», - заявила дипломат, передает ТАСС.

Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что, «если РФ не в состоянии обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе по объективным или субъективным причинам, она должна инициировать обсуждение в Совете Безопасности ООН вопроса о наделении российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе мандатом Совбеза ООН или отправку дополнительных многонациональных миротворческих сил в Нагорный Карабах».

Комментируя по просьбе СМИ данное заявление, Захарова указала: «Без миротворческого контингента кто-то сможет сказать ответственно, что было бы лучше? Я думаю, что ответ-то очевиден. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что нужно повышать эффективность и так далее, и, еще раз повторю, что разрешением этой ситуацией все занимаются. Но говорить и заявлять подобные вещи - это просто не понимать реалий на земле, мне так кажется».

Напомним, что с 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян.