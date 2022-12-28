«Закулисная беседа с нулевым результатом» - политический аналитик о заявлениях по итогам встречи Пашинян-Путин

Это была не официальная встреча, а просто беседа за обеденным столом, других подробностей встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, в ходе которой, по словам Владимира Путина, обсуждалась ситуация в регионе, в правительстве Армении не сообщают.

В правительстве повторили комментарий пресс-секретаря президента России о том, что «речь идет не о трехсторонней встрече в полноценном формате», а о дискуссиях, состоявшихся в рамках неформального саммита СНГ.

Ранее Дмитрий Песков сказал, что трехсторонняя встреча не планируется. Что именно стороны обсуждали или о чем договорились за обеденным столом, Путин вчера не уточнил, намекнув лишь на то, что накануне удалось поговорить втроем и что «главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом, армяно-азербайджанские отношения, все, что связано с Карабахом».

В коротком видео Пашинян ответил лишь, что самым актуальным вопросом является кризис, который существует в Лачинском коридоре, закрытом уже больше двух недель, подчеркнув, что это зона ответственности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Армянская сторона других скобок не раскрывает. Правительство лишь сообщает, что на ужине также присутствовали лидеры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и была возможность провести всего лишь неформальную трехстороннюю дискуссию.

«На данный момент у нас нет ничего»

Закулисная беседа с нулевым результатом – такова оценка политолога Арега Кочиняна скупых заявлений, сделанных после ужина.

«Очень маловероятно, что такая встреча создаст возможность для разрешения сложившегося кризиса, по ряду причин, первая заключается в том, что ситуация была создана и возникла не только и не столько благодаря усилиям Азербайджана, но и России, так что полагаться на посредничество России для выхода из ситуации без изменений это самообман. Изменения могут быть в двух вариантах: либо определенное давление со стороны центров силы, находящихся вне сценария, в данном случае Запада, либо уступки с армянской стороны. В противном случае обращение к тому же посреднику, который создал ситуацию, с просьбой разрешить эту ситуацию, еще раз говорю, это самообман. На данный момент у нас нет ничего», - сказал Кочинян.

Алиев и Пашинян находились в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи СНГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после общей встречи в тот же день вернулся в Баку. Пашинян на следующий день встретился с Путиным.