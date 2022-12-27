Путин, Пашинян и Алиев вчера «обсудили сложившуюся в регионе ситуацию»

Хотя официальная трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана не планировалась, однако Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев вчера «обсудили сложившуюся в регионе ситуацию», заявил сегодня президент России на встрече с премьер-министром Армении.

Принимая Пашиняна, Путин еще раз напомнил о растущих темпах торгового оборота между Арменией и Россией, в то же время подчеркнув, что сейчас есть другие важные вопросы.

«Мы с вами вчера начали [обсуждать – ред.], еще и удалось втроем поговорить. Конечно, главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, все что связано с Карабахом. Так что, как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях», - сказал Путин.

Путин не уточнил, о чем еще они договорились. Алиев и Пашинян находились в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи СНГ, где вчера провели совместное заседание, а вечером поужинали. Когда и при каких обстоятельствах состоялась трехсторонняя встреча, президент России не уточнил. Премьер-министр Армении также об этом не говорил.

«Вы, конечно, правы, главный вопрос на данный момент, самый актуальный вопрос – это кризис, который существует в Лачинском коридоре. Вы знаете, Лачинский коридор закрыт уже почти 20 дней. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе», - отметил Пашинян.

В открытой части встречи, продолжавшейся несколько минут, Пашинян несколько раз подчеркнул, что Лачинский коридор находится в зоне ответственности российской миротворческой миссии. Он подчеркнул, что сейчас ситуация изменилась, и армянская сторона хочет обсудить, какие есть решения в этой ситуации.

«Напомню, что согласно трехстороннему заявлению Президента России, Президента Азербайджана и Премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев, а Азербайджанская Республика гарантировала беспрепятственное движение пассажиров, товаров и людей через Лачинский коридор. Теперь выясняется, что Лачинский коридор не контролируется российскими миротворцами, и я хочу обсудить эту ситуацию и возможные варианты», - сказал армянский премьер.

После этого короткого вступительного слова переговоры продолжились в закрытом формате. Прежде чем принять премьер-министра Армении, президент России сегодня также встретился с президентом Беларуси. Президент Азербайджана в сегодняшних встречах не участвует, он еще вчера вернулся в Баку.