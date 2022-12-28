Из Карабаха в Армению доставлены 3 пациента в тяжелом состоянии

Об этом сообщают здравоохранительные власти Нагорного Карабаха.

В Степанакерте отмечают, что трое пациентов сутки находились в «Республиканском медицинском центре» Нагорного Карабаха в тяжелом состоянии под наблюдением местных врачей.

Несколько дней назад по Лачинскому коридору проехали две машины скорой помощи в сопровождении нескольких автомобилей Красного Креста. Тогда в Ереван были доставлены находящиеся в тяжелом состоянии 62-летний мужчина и 4-месячный ребенок.

Напомним, что с 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Также затруднена транспортировка тяжелобольных жителей Нагорного Карабаха в Армению.