Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Из Карабаха в Армению доставлены 3 пациента в тяжелом состоянии

При посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 3 пациента в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают здравоохранительные власти Нагорного Карабаха.

В Степанакерте отмечают, что трое пациентов сутки находились в «Республиканском медицинском центре» Нагорного Карабаха в тяжелом состоянии под наблюдением местных врачей.

Несколько дней назад по Лачинскому коридору проехали две машины скорой помощи в сопровождении нескольких автомобилей Красного Креста. Тогда в Ереван были доставлены находящиеся в тяжелом состоянии 62-летний мужчина и 4-месячный ребенок.

Напомним, что с 12 декабря единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, перекрыта азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами. Перекрытие Лачинского коридора, жизненно важной артерии, которую после войны 2020 года контролируют российские миротворцы, вызвало кризис с поставками продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров в регион, где проживает около 120 тысяч армян. Также затруднена транспортировка тяжелобольных жителей Нагорного Карабаха в Армению.

Back to top
XS
SM
MD
LG