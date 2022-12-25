Мы должны объединиться и сказать, что будем защищать свое государство – Рубен Варданян

В воскресенье на главной площади карабахской столицы Степанакерта запланирован митинг. Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в прямом эфире в Facebook призвал всех карабахцев прийти на степанакертскую площадь.

«Мы должны показать миру, что мы есть, мы должны объединиться и сказать свое слово: мы будем защищать наше государство, наше достоинство, нашу историю и наше будущее», — заявил Варданян.

Накануне к перекрытому участку дороги выдвинулись несколько десятков жителей Нагорного Карабаха с требованием открыть коридор. На российском блокпосту недалеко от азербайджанских протестующих карабахцы потребовали от миротворцев выполнить обязательства, взятые на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и обеспечить безопасное движение по коридору.

По словам карабахского оппозиционера Тиграна Петросяна, их встретил один из российских полковников и пообещал, что дорога будет открыта через два дня.