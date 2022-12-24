В беседе с французским лидером Алиев затронул вопрос 8 сел, находящихся «под оккупацией Армении»

Как сообщают азербайджанские СМИ, лидеры двух стран коснулись отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации в Лачинском коридоре.

Согласно сообщениям, президент Алиев подчеркнул, что протест экологических активистов не препятствует использованию жителями Карабаха Лачинской дороги в гражданских и гуманитарных целях.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев также заявил, что «Армения все еще удерживает под оккупацией 8 сел, принадлежащих Азербайджану».

Макрон, в свою очередь, выразил готовность Франции оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжению переговоров по мирному соглашению.