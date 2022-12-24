Рубен Варданян отказался покидать Нагорный Карабах

«Я 20 лет приезжаю в Арцах [Нагорный Карабах — ред.]. Делал много проектов, организовал восстановление мечети в Шуше. Я имею арцахские корни, моя бабушка отсюда. У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», — сказал Варданян.



Также он оценил отказ Еревана от трехсторонней встречи по Карабаху в Москве. На вопрос ведущей Варданян ответил, что это было «решение министра иностранных дел Армении и, наверное, премьер-министра Армении». «Это их решение. Я думаю, было бы лучше, если бы они позицию в том числе по ситуации Карабаха донесли бы до Сергея Викторовича Лаврова, который, мне кажется, был не до конца проинформирован о том, что тут происходит и кто отказался от каких-то решений».



По словам Варданяна, карабахская сторона согласилась на то решение по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре, которое было предложено российскими миротворцами. «Но азербайджанская сторона от этого категорически отказалась. Другое дело, что до этого были перекрытия дорог с азербайджанской стороны, перекрытие доступа экспертов», — сказал он.



Также Варданян оценил ситуацию в Нагорном Карабахе как «полноценный гуманитарный кризис», поскольку заблокировавшие связывающий регион с Армений коридор «экологические активисты» пропускают только машины Красного Креста и российских миротворцев. «Машины с армянскими номерами проезжают только в сопровождении Красного Креста. Тем самым нарушается девятый пункт соглашения о том, что дорога должна быть свободна», — сказал он.