Необходимо работать в вопросе направления в Лачинский коридор миссии ООН или Минской группы ОБСЕ по установлению фактов – Пашинян

Встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана завтра в Москве не состоится

Встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана завтра в Москве не состоится. По сообщению МИД Армении, Арарат Мирзоян не поедет на эту встречу, поскольку на данный момент его приоритетом является возобновление беспрепятственной работы Лачинского коридора.

«Армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад, еще до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», - пояснил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Главы МИД Азербайджана и России в телефонном разговоре выразили сожаление по поводу решения Еревана. Сергей Лавров подчеркнул, что необходимо обеспечить беспрепятственную связь между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачинский коридор в соответствии с трехсторонними заявлениями. Согласно азербайджанской стороне, в том же телефонном разговоре Джейхун Байрамов утверждал, что дорога на самом деле открыта.

«Азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения по Лачинской дороге в соответствии со своими обязательствами, дорога открыта, как видно из видео автотранспорта международной организации. По ней передвигаются Международный комитет Красного Креста, армянские машины скорой помощи, миротворческие силы и другие машины», - сказал Байрамов.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной - премьер

Между тем коридор фактически закрыт уже в течение 11 дней, более того, есть видео, на котором видно, как азербайджанцы препятствуют прохождению грузовика российских миротворцев по этой дороге.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, вновь подчеркнув, что действия Азербайджана по блокированию Лачинского коридора являются незаконными и нарушают положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

«Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, подобное происходит в результате противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония и, в частности, держать Лачинский коридор под контролем», - сказал он.

Сегодня премьер-министр в целом положительно оценил международный отклик на возникший в Карабахе кризис, особенно реакцию тех стран, которые дали четкую оценку произошедшему с трибуны ООН. Однако, по словам Пашиняна, этого недостаточно, нужно работать над отправкой в Карабах международной группы по установлению фактов.

«Необходимо активно работать в вопросе направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ, или Минской группы ОБСЕ по установлению фактов. Должен также отметить, что в этот период Азербайджан продолжает попытки обвинить Армению в невыполнении своих обязательств. Такие попытки тщетны и безосновательны, и я много раз касался этой темы», - отметил он.

О необходимости международных механизмов в Карабахе Пашинян также говорил в августе этого года, отметив, что «если безопасность линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не обеспечивается, необходимо подумать о запуске международных механизмов». Однако до сих пор в Азербайджане даже не утвержден международный мандат миротворцев, неизвестны рамки их полномочий, в частности, могут ли они силой открыть заблокированный коридор, находящийся под их контролем. Мы обратились с этим вопросом к правительству, но ответа до сих пор нет.

Москва реагирует

На фоне обвинений в адрес российских миротворцев в неспособности контролировать Лачинский коридор Москва, в свою очередь, заявляет, что миротворцы поддерживают порядок и мир.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами», – заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Еще резче высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что подобное отношение к миротворцам «не принимается».

«Я могу сказать обратное, свою миссию российский миротворческий контингент выполняет. Тем, кто не знает или кто ориентируется по политическим заявлениям, хотелось бы напомнить, что обострения были до этого неоднократно, и были проблемы, и стороны друг друга обвиняли. И именно российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации, и у них это получалось. Поэтому не принимается подобное отношение к нашим миротворцам», - сказала Захарова, отвечая сегодня на брифинге на заявление Пашиняна.

Захарова подтвердила позицию России о том, что блокада Лачинского коридора должна быть прекращена, необходимо также урегулировать разногласия по поводу эксплуатации рудников. По словам представителя МИД РФ, газоснабжение в Карабахе было восстановлено благодаря миротворцам, а также было обеспечено движение машин скорой помощи.

Отметим, однако, что за 11-дневную блокаду из Карабаха в Армению прибыла только одна машина скорой помощи. В условиях закрытого коридора неясна также судьба мирного договора. Сегодня Пашинян заявил, что Ереван передал Баку свои предложения по мирному договору и ждет ответа. «И мы готовы подписать договор с таким содержанием. Надеюсь, что реакция Азербайджана также будет положительной», - сказал премьер.

Еще в начале декабря армянская сторона заявила, что получила 3-й пакет предложений из Баку. После нескольких недель обсуждения МИД фактически ответил на них, но содержание пока неизвестно.