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Карабах

Ответственность за народ Карабаха несет правительство Армении – оппозиционный депутат

Тигран Абрамян

По словам депутата оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тиграна Абрамяна, независимо от того, какие шаги предпринимает Россия для открытия Лачинского коридора, ответственность перед народом Нагорного Карабаха несет правительство Армении.

По словам Абрамяна, «в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] живут наши соотечественники, и правительство Армении не может оставаться в стороне, ограничиваясь какими-то письмами и перекладывая ответственность на других».

Как отметил оппозиционный депутат, главная задача заключается в том, чтобы «понять, а если Россия не выполняет свою функцию и на каком-то этапе выполняет ее неэффективно, то кто должен заниматься судьбой наших соотечественников, проживающих в Арцахе?»

«Потому что то, что происходит сегодня в Арцахе, может произойти завтра в любом регионе Республики Армения. И не дай Бог, мы дойдем до этого и скажем: «Вы знаете, сегодня у Армении нет такой возможности, у нее нет такого ресурса, и в этих условиях никакая цель обеспечения безопасности в данном регионе не может быть реализована». В то время встанет проблема 102-й российской военной базы, находящейся в Армении. Скажут: «Вы знаете, у России был договор с Арменией, они его не выполнили, так что же делать бедному правительству?». И так далее и тому подобное», - продолжил Абрамян.

«Иными словами, главное, что должно быть озвучено правительством в этой ситуации, это то, что делает правительство в этой ситуации, вне зависимости от того, что делает Россия, что делают лидеры стран-сопредседателей, что делает третья, четвертая, пятая сторона. А что делает Армения? Разве у Армении здесь нет миссии, разве Армения не несет ответственности и не готовится к каким-то сценарным развитиям в этом направлении?» - отметил Абрамян.

Депутат выразил убеждение в том, что «если эта блокада продлится еще неделю, то это приведет к крайней ситуации».

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил вчера в парламенте, что правительство Армении использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для разрешения кризиса.

Подробностей о предпринимаемых шагах Армен Григорян не сообщил, но еще раз подчеркнул, что ответственность за Лачинский коридор передана Российской Федерации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что в этом вопросе Армения должна сделать так, чтобы была дана должная международная оценка нарушения Азербайджаном своего письменного обязательства.

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