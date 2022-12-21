Ответственность за народ Карабаха несет правительство Армении – оппозиционный депутат

По словам Абрамяна, «в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] живут наши соотечественники, и правительство Армении не может оставаться в стороне, ограничиваясь какими-то письмами и перекладывая ответственность на других».

Как отметил оппозиционный депутат, главная задача заключается в том, чтобы «понять, а если Россия не выполняет свою функцию и на каком-то этапе выполняет ее неэффективно, то кто должен заниматься судьбой наших соотечественников, проживающих в Арцахе?»

«Потому что то, что происходит сегодня в Арцахе, может произойти завтра в любом регионе Республики Армения. И не дай Бог, мы дойдем до этого и скажем: «Вы знаете, сегодня у Армении нет такой возможности, у нее нет такого ресурса, и в этих условиях никакая цель обеспечения безопасности в данном регионе не может быть реализована». В то время встанет проблема 102-й российской военной базы, находящейся в Армении. Скажут: «Вы знаете, у России был договор с Арменией, они его не выполнили, так что же делать бедному правительству?». И так далее и тому подобное», - продолжил Абрамян.

«Иными словами, главное, что должно быть озвучено правительством в этой ситуации, это то, что делает правительство в этой ситуации, вне зависимости от того, что делает Россия, что делают лидеры стран-сопредседателей, что делает третья, четвертая, пятая сторона. А что делает Армения? Разве у Армении здесь нет миссии, разве Армения не несет ответственности и не готовится к каким-то сценарным развитиям в этом направлении?» - отметил Абрамян.

Депутат выразил убеждение в том, что «если эта блокада продлится еще неделю, то это приведет к крайней ситуации».

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил вчера в парламенте, что правительство Армении использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для разрешения кризиса.

Подробностей о предпринимаемых шагах Армен Григорян не сообщил, но еще раз подчеркнул, что ответственность за Лачинский коридор передана Российской Федерации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что в этом вопросе Армения должна сделать так, чтобы была дана должная международная оценка нарушения Азербайджаном своего письменного обязательства.