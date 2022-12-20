Кризис и блокада продолжаются – госминистр Карабаха

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, остается закрытым. Кризис и блокада продолжаются, заявил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, отметив, что пока азербайджанские протестующие находятся там, они каждую минуту могут перекрыть дорогу армянским автомобилям, а также поставить блокпост.

«Они стоят по обочинам дороги и могут останавливать или не останавливать машины, когда захотят. Поэтому мы говорим, что это неприемлемо, они должны выйти полностью и не мешать мирному передвижению машин. Это единственное решение с той стороны, потому что, если мы примем, что они могут оставаться там, пропускать какие-то машины или не пропускать какие-то машины, то это станет для них возможностью создать КПП», - заявил он.

Уже девятый день на участке Шуши-Каринтак Лачинского коридора находятся азербайджанцы, называющие себя экологами, сегодня они начали день концертным выступлением. Чтобы сохранить экологический характер кампании, они собрали из кубиков Рубика постер экоцид. Азербайджанские СМИ продолжают утверждать, что «дорога открыта» и что «сегодня по ней снова проехала машина скорой помощи».

Радио Азатутюн в Карабахе сообщили, что новых больных перевезти не удалось, единственная машина скорой помощи, выехавшая вчера, вернулась в сопровождении Красного Креста. В медицинских учреждениях Карабаха сохраняется чрезвычайное положение. 13 малышей находятся в реанимационном отделении детского медицинского объединения «Аревик». В реанимации Республиканской больницы Степанакерта находятся около десятка граждан. Из-за нехватки медикаментов и медицинских принадлежностей в Карабахе уже около недели не проводятся плановые операции.

Острого продовольственного кризиса пока нет, а во фруктово-овощных павильонах остались только дорогие тропические фрукты.

«Людей нет, товаров нет, что мне понести детям?» - сказал один гражданин.

В супермаркетах уже заканчиваются запасы, предназначенные для новогодних праздников.

«У нас нехватка сахарного песка, честно говоря, сигареты уже тоже заканчиваются», - сказал другой гражданин.

Сегодня в Степанакерте состоялось заседание Оперативного штаба. Согласно официальному сообщению, запасов муки достаточно, проблем с производством хлеба нет. Магазинам предоставлены некоторые виды товаров из запасов Фонда содействия селу и сельскому хозяйству Карабаха. Рубен Варданян поручил госорганам минимизировать количество автомобилей на бензине и отдать предпочтение автомобилям, работающим на газе.

В это время года количество пассажиров, направляющихся из Карабаха на заграничные курорты или к родственникам за границу, обычно велико. В туристическую компанию, работающую в Степанакерте, постоянно поступают звонки: карабахцы, купившие авиабилеты, пытаются вернуть деньги за несостоявшиеся поездки. Представитель компании Светлана Мовсисян говорит, что большинство международных авиаперевозчиков с пониманием относятся к карабахским пассажирам, находящимся в неопределенности, за одним исключением.

«У нас есть пассажир, который купил билет авиакомпании «Fly One Armenia», рейс должен был быть 13 декабря, на следующий день после блокады. Мы, конечно, обратились в компанию, отправили множество писем по электронной почте, но ответа не было, никакой помощи в сложившейся ситуации они не оказали», - сказала она.