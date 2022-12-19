Евросоюз начинает новый этап вовлечения на Южном Кавказе - Боррель

Евросоюз сегодня начинает новый этап своего вовлечения на Южном Кавказе - с новой, переходной командой, которая создаст основу для развертывания миссии ЕС в Армении на возможный более длительный срок, заявил сегодня верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что цель этой миссии - способствовать, в конце концов, укреплению доверия между сторонами.

Гражданская миссия Евросоюза в составе 40 человек была развернута в Армении, на границе с Азербайджаном, после четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге в начале октября. Изначально было заявлено, что она будет работать два месяца, этот срок истек сегодня. Целью миссии было наблюдение, анализ и информирование Брюсселя о ситуации на местах.

За последние два месяца какой-либо отчет миссии не публиковался. Однако армянская сторона высоко оценила ее эффективность. Об этом заявил также глава внешнеполитического ведомства ЕС.

«Размещение европейских экспертов оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации», - заявил Боррель, добавив, что именно на этом основании Совет Евросоюза с согласия властей Армении принял решение о размещении в Армении переходной команды помощи в планировании из миссии наблюдателей ЕС в Грузии для повышения осведомленности о безопасности и содействия планированию и подготовке новой гражданской миссии.

Боррель отметил, что ожидается, что эта переходная команда также будет поддерживать председателя Совета ЕС Шарля Мишеля в процессе продвижения урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

В этот период наблюдатели ЕС были размещены, в частности, в Сюнике, Гегаркунике и Вайоц Дзоре, которые подверглись сентябрьскому нападению со стороны Азербайджана.