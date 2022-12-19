В Карабахе скончался один из тяжелобольных пациентов, нуждавшихся в медицинской помощи

«Даже если они придут, мы их не пустим. Даже если мы этого захотим, не получится, все равно люди не пропустят, это происходит стихийно», - сказал Радио Азатутюн глава общины Гетаван Арарат Закарян.

Три дня в неделю в сопровождении российских миротворцев через армянский Гетаван проходят азербайджанские колонны, везущие грузы в ставший азербайджанским Кельбаджар. С 12 декабря ни одно азербайджанское транспортное средство через армянские населенные пункты не проезжало, азербайджанцы сами не ездят.

«Сколько времени там движение остановлено, столько же они не ездят», - добавил Арарат Закарян.

Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, азербайджанские протестующие держат закрытым уже восемь дней. Сегодня в полдень дорога была открыта на несколько секунд. Машина скорой помощи Нагорного Карабаха в сопровождении Красного Креста проехала мимо протестующих, блокирующих дорогу. 62-летнему жителю Карабаха требуется срочная операция на сердце. Выехавшая из Еревана машина скорой помощи ожидала в Горисе, чтобы оттуда доставить пациента в ереванский медицинский центр «Норк-Мараш».

«Было дано указание перевезти его в медицинский центр «Норк Мараш» и провести открытую операцию, то есть операцию на сердце – шунтирование», - сообщил Радио Азатутюн директор Республиканского медицинского центра Степанакерта Мгер Мусаелян.

Первый житель Карабаха, прорвавший блокаду, уже находится в медицинском центре, его обследуют врачи.

С самого первого дня блокады было заявлено, что в Карабахе есть пациенты в крайне тяжелом состоянии, они нуждаются в специализированном лечении в Ереване. По словам Мгера Мусаеляна, один из этих пациентов скончался. «Ему надо было пройти другое обследование, к сожалению, он находился на гемодиализе более 15 лет», - сказал директор медцентра.

Официальный Баку считает заявления о блокаде Карабаха дезинформацией, называя перевозку одного пациента на скорой помощи сегодня доказательством того, что дорога не была перекрыта азербайджанскими протестующими. Вопрос в том, почему одного больного из Карабаха сопровождает одна машина российских миротворцев и несколько автомобилей Красного Креста.

«Сегодня в качестве нейтрального посредника мы помогли перевести одного пациента в Армению. С тех пор, как возникла эта ситуация, мы каждый день ведем обсуждения по различным гуманитарным вопросам и можем зафиксировать, что сегодня был перевезен этот один пациент, и мы можем сказать, что мы по-прежнему готовы помогать в подобных вопросах», - сказала пресс-секретарь миссии Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе Арцахе Этери Мусаелян.

Она не сообщила информации о том, ведутся ли сейчас переговоры с азербайджанской стороной о том, чтобы другие пациенты в крайне тяжелом состоянии также были перевезены в Ереван.

В настоящее время во всех медицинских учреждениях Карабаха прекращены плановые операции. По состоянию на сегодня в реанимации Республиканской больницы находятся 11 человек. В отделении реанимации детского медицинского объединения «Аревик» находятся 12 детей, состояние одного из них, 4-х месячного ребенка, крайне тяжелое, у него диагностирован висцеральный лейшманиоз.

«Лечение обычно организовывалось в Ереване, исходя из специфики диагноза. На данный момент, естественно, мы такой возможности лишены», - сказал директор медицинского объединения «Аревик» Карен Мелкумян.

По его словам, мальчик получил первую дозу лечения, карабахские врачи дистанционно консультируются с армянскими специалистами.

В Карабахе запасы продовольствия и медикаментов заканчиваются без пополнения

До азербайджанской блокады Нагорный Карабах ежедневно получал из Армении несколько сотен тонн грузов: продукты питания, лекарства, предметы гигиены. В настоящее время запасы заканчиваются без пополнения.

«Лекарства очень трудно найти. Идешь, там огромные очереди, и не можешь получить нужное лекарство, потому что говорят, что оно закончилось», - рассказывают граждане.

Сахар, растительное масло, мука уже несколько дней в магазинах продаются в ограниченном количестве, ассортимент овощей постепенно исчезает из карабахских магазинов.

«В магазине всего не хватает, есть только яблоки, да еще королек», - говорят местные жители.

Люди также жалуются на повышение цен: «Изменение цен сильное, картофель - 400-500 драмов, раньше стоил 300-350 драмов».

Комиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Карабаха призывает граждан сообщать на горячую линию о хозяйствующих субъектах, допускающих «недобросовестное и бесстыдное» поведение. Был выявлен случай необоснованного повышения цен в аптеке, где быстро вернулись к старым ценам.

Уже в течение примерно 180 часов 1100 жителей Карабаха не могут вернуться домой, они ночуют на автодорогах, в гостиницах и в чужих домах. 300 карабахских детей не могут вернуться домой к родителям.