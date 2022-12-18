В Баку выразили «удивление и сожаление» по поводу заявления МИД Литвы о Лачинском коридоре

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», которое приводит заявление пресс-секретаря азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде.

«Вызывает удивление и сожаление то, что Литва, прибалтийская страна, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда действует, исходя из этих принципов, выступила с таким заявлением», - заявил Гаджизаде.

В то же время, продолжил представитель МИД Азербайджана, «это заявление вызывает недопонимание в контексте различных обсуждений, состоявшихся в ходе визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае этого года».

В МИД обратили внимание литовской стороны на то, что «на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». «Точно так же, как Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза», - заявил Гаджизаде.

Спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства добавил, что «вызывает беспокойство тот факт, что МИД Литвы применяет предвзятый и однобокий подход к вопросу вместо того, чтобы выразить протест против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов, военных провокаций, переброски мин на территорию Азербайджана, а также против использования Лачинской дороги для незаконной экономической деятельности».

«Необходимо с уважением относиться к мирному и законному протесту институтов гражданского общества Азербайджана», - подчеркнул он.

Отметим, что в прошлую пятницу МИД Литвы выразил глубокую обеспокоенность блокадой Лачинского коридора.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающейся блокадой Лачинского коридора, которая привела к тяжелым гуманитарным последствиям для Нагорного Карабаха. Такие развития не только препятствуют свободному передвижению, но и срывают весь мирный процесс на Южном Кавказе», — заявил официальный Вильнюс.

В МИД Азербайджана заявили относительно «претензий Литвы по поводу гуманитарной ситуации в регионе», что «азербайджанская сторона всегда готова удовлетворить гуманитарные потребности армян, проживающих на наших территориях, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в этот вопрос».