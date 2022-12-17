«Мы призываем к скорейшему восстановлению свободного передвижения по Лачинскому коридору» - представитель Госдепа

Патель подчеркнул, что закрытие Лачинского коридора может иметь серьезные гуманитарные последствия и тормозит мирный процесс.

«Мы рады, что подача газа в Нагорном Карабахе восстановлена. Сбои в энергетической инфраструктуре могут спровоцировать гуманитарный кризис», — заявил представитель США.

Относительно подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном Ведант Патель отметил, что госсекретарь США проявляет большой интерес и уделяет этому вопросу внимание. «Мы продолжим активно участвовать в этом процессе, чтобы довести его до конца», - отметил он.

Единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом, закрыта с 12 декабря. Азербайджанцы, перегородившие коридор на участке, примыкающем к городу Шуши, называют себя независимыми экологами. Они соорудили палатки прямо посреди дороги. Дорога также закрыта для автомобилей экстренных служб.

Данная ситуация создала дефицит топлива и товаров первой необходимости в регионе, где проживает около 120 тысяч армян.

Вечером 13 декабря информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан также прекратил подачу газа в регион.

Утром 16 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан восстановил подачу газа «без предварительных условий».

Между тем, в Министерстве обороны России заявили, что российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе продолжают переговоры с армянской и азербайджанской сторонами по вопросу восстановления движения по автотрассе Степанакерт-Горис.