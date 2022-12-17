Миссия наблюдателей ЕС не заходила в Лачинский коридор – Клаар

«Распространяется видео о наблюдении патрулем миссии ЕС за дорогой, ведущей в Лачинский коридор. В это время патруль находился на КПП, расположенном примерно в 1,2 км от границы Армении и Азербайджана. Миссия ЕС согласно своему мандату действует исключительно на территории Армении и не заходила в Коридор», — написал Клаар в Twitter.

Европейский союз разместил наблюдательную миссию в Армении на границе с Азербайджаном примерно через месяц после сентябрьской эскалации по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета в Праге.

Мандат миссии, состоящей из 40 невооруженных наблюдателей, заключается в наблюдении за ситуацией в районах Армении, граничащих с Азербайджаном, содействии укреплению доверия между двумя странами и работе комиссий по делимитации и демаркации границы.

Миссия должна завершить свою работу 19 декабря. Хотя срок ее не был продлен, Брюссель решил направить в Армению команду для планирования возможного развертывания гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута, в следующем году.