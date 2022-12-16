Газоснабжение Карабаха восстановлено. Лачинский коридор по-прежнему закрыт

Газоснабжение Нагорного Карабаха сегодня было восстановлено. Лачинский коридор закрыт уже пять дней. Утром госминистр Нагорного Карабаха, а затем и другие источники не исключили, что сегодня азербайджанцы откроют и коридор.

«Дорога может быть открыта сегодня, это их решение, потому что они почувствовали, какую ошибку они совершили, потому что и здесь, и за рубежом они попали под большое давление», - подчеркнул госминистр Рубен Варданян.

Азербайджанские протестующие, называющие себя экологами, все еще на месте, и уже дымят их вечерние костры. На месте также пять азербайджанских палаток и множество флагов.

Этим утром и вечером протестующие ненадолго отошли, пропустив несколько автомобилей с грузом для российских миротворцев. Азербайджанские СМИ сообщили, что мирные протестующие открыли дорогу гуманитарной помощи, предназначенной для армян. Однако правительство Карабаха опровергло эти сообщения, заявив, что никакой помощи они не получили, дорога для них остается закрытой.

Однако день начался с позитивной новости: оставив карабахцев в течение 75 часов без газа и отопления, Азербайджан сегодня без предусловий открыл вентиль идущего в Карабах газопровода, сообщил утром Рубен Варданян.

«Без предварительных условий, без наших уступок соседнее государство восстановило подачу газа», - сказал он.

Сейчас газ есть на всей территории Карабаха, в первой половине дня на заправках уже были скопления людей, частных автомобилей и такси.

В Карабахе до сегодняшнего вечера топливо выдавали только по талонам - медицинским учреждениям, общественному транспорту, на перевозку продовольствия и организацию похорон.

Однако единственная дорога, соединяющая Карабах с Арменией и внешним миром, остается закрытой, снабжение не осуществляется, запасы продовольствия и медикаментов заканчиваются в отсутствие их пополнения. Некоторые виды продуктов питания можно купить в ограниченном количестве.

«Мы выдаем ограниченно, чтобы все могли получить: по одному килограмму сахара и по два килограмма муки на человека», - сказала сотрудница магазина.

Сахар, мука, растительное масло, макаронные изделия – быстро раскупающиеся товары. В аптеках не хватает детского питания, подгузников, лекарств от давления и антибиотиков, большая часть машин доставки осталась в Горисе. Из Карабаха сигнализируют, что наблюдается значительное подорожание некоторых товаров. Это неприемлемо и позорно, заявил госминистр Карабаха, подтвердив, что были случаи как повышения цен, так и продажи топлива.

Режим чрезвычайной ситуации сохраняется и в медучреждениях, нуждающиеся в лечении в Ереване пациенты остались либо в больницах, либо дома в ожидании открытия коридора.

По словам директора Республиканской больницы Степанакерта Мгера Мусаеляна, в реанимационном отделении есть тяжелобольные, но им удалось стабилизировать их состояние. Сейчас проблемой является организация операции на позвоночнике 21-летней девушки в специализированном центре в Ереване.

Первый ребенок Мариам Саргсян, Сате, родился в дни блокады Карабаха. Они приехали домой из роддома и увидели, что газа нет. «Температура ребенка упала до 35 градусов, и нам пришлось согревать его всеми одеялами, греть ноги и руки горячей водой, чтобы прошла синюшность», - рассказала мать ребенка.



Мариам и Овик - последняя пара, обвенчавшаяся в церкви Казанчецоц в Шуши. Они купили дом в Шуши за несколько дней до войны, сейчас снимают квартиру в Степанакерте, компенсацию за дом не получили. Мариам отметила, что многое пошло не так, как хотелось бы, но Сате она ничего не расскажет.

«Я много думала о том, что буду рассказывать дочери о войне, о свадьбе. Надеюсь, что не я буду рассказывать о Шуши, а что она сама узнает, покажет и спросит: «Вы венчались в этой церкви?»», - сказала Мариам.