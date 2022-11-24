Правительство Армении одобрило предложение о создании МВД

Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило предложение Министерства юстиции о создании Министерства внутренних дел (МВД).



Вновь создаваемое министерство будет включать в себя три крупных службы: Полицию, Спасательную службу и Службу миграции и гражданства.

По словам заместителя министра юстиции Григора Минасяна, в новом министерстве будут сосредоточены пять основных сфер: охрана общественного порядка, пресечение и раскрытие преступлений, управление рисками катастроф, миграция и гражданство, управление государственными резервами и гуманитарные вопросы.

Создание нового министерства позволит обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль, а также оно станет исполнителем и ответственным за реформы сферы, сказал замминистра, отметив, что руководители служб будут назначаться премьер-министром, а заместители министра будут назначаться и освобождаться опять-таки премьер-министром по предложению министра внутренних дел.

«Самый глубокий и самый перспективный смысл этого изменения заключается в том, чтобы иметь новый стандарт Полиции и новый стандарт Спасательной службы, и в целом речь идет о повышении эффективности работы Полиции», - сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Сейчас Полиция является органом при правительства, ее руководитель – беспартийный, а МВД станет частью правительства, подотчетной парламенту, и руководитель Полиции сможет быть членом партии. По предварительной версии проекта, начальники Полиции и Спасательной службы будут иметь статус заместителей министра.

Аргументы властей о том, что они создают МВД для реформирования Полиции, для оппозиции кажутся неубедительнми. Депутат оппозиционной фракции «Честь имею» в Национальном собрании Тигран Абраамян сказал, что, по его впечатлению, «власть пытается создать для разных людей разные должности и структуры и использовать их в соответствии с целесообразностью».

МВД существовало и в 1990-е годы, а с 2002 года при президенте Роберте Кочаряне его заменила Полиция.