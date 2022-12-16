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Армения

Сенат утвердил Кристину Квин послом США в Армении

Кристина Квин

Сенат США утвердил кандидатуру Кристины Квин на должности посла США в Армении, сообщает посольство США в Армении.

«Мы поздравляем посла Квин и ждем ее в Армении», - говорится в сообщении.

Квин родилась в Калифорнии, окончила Западный колледж в Калифорнии по специальности «политология», а также училась в Военном колледже армии США и в Стокгольмском университете.

На дипломатической службе 57-летняя Квин находится с 1992 года. Первоначально она работала во Франции, на Филиппинах. В течение четырех лет, с 2001 по 2005 год, дипломат представляла США в Европейском союзе в Брюсселе. После этого Квин перевели в Российскую Федерацию, где она два года работала в посольстве США. С 2019 года она занимала руководящие должности в посольстве США в Киеве, а с января 2020 года до мая этого была временным поверенным в делах США в Украине, а затем вице-послом.

Нынешний посол США в Армении Линн Трейси возглавила миссию в Ереване в феврале 2019 года. В сентябре этого года президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России.

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