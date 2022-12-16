ЕСПЧ дал Баку время до понедельника, чтобы ответить на требование Еревана

Согласно сообщению представителя Армении по международно-правовым вопросам, суд решил дать Азербайджану время до 16:00 (по центрально-европейскому времени) понедельника, 19 декабря, для направления ответа на представленный Арменией запрос, после чего ЕСПЧ примет окончательное решение.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана и принудить его разблокировать Лачинский коридор.

Единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом, закрыта с утра 12 декабря. Азербайджанцы, перегородившие коридор на участке, примыкающем к городу Шуши, называют себя независимыми экологами. Они соорудили палатки прямо посреди дороги. Дорога также закрыта для автомобилей экстренных служб.

Данная ситуация создала дефицит топлива и товаров первой необходимости в регионе, где проживает около 120 тысяч армян.

Вечером 13 декабря информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан также прекратил подачу газа в регион.

Утром 16 декабря госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что Азербайджан восстановил подачу газа «без предварительных условий». Варданян не исключил, что сегодня также будет разблокирован Лачинский коридор, при этом он указал на международное давление, оказываемое на Азербайджан.