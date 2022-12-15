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Карабах

Москва обеспокоена блокировкой Лачинского коридора

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (архив)

Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора и рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений». – отметила Захарова, не уточнив, кого имеет в виду под «сторонами».

«Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки и Москва рассчитывает на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она особо подчеркнула, что Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента и при подписании заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года «стороны взяли на себя обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться».

«Неприемлемо создавать проблемы для жизнедеятельности гражданского населения», - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также назвала недопустимыми и контрпродуктивными обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев, «откуда бы они не исходили», при этом не указав, от какой стороны они исходят

«Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе», - заключила Мария Захарова.

С 12 декабря перекрыта единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и миром. Азербайджанцы, перекрывшие Лачинский коридор в районе Шуши и называющие себя независимыми экологами, прямо посреди дороги установили палатки. Дорога закрыта и для автомобилей экстренных служб.

Вечером 13 декабря Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан прекратил подачу газа в Нагорный Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]».

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