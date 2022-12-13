ЕС направит в Армению группу экспертов для рассмотрения возможности размещения новой миссии - Петер Стано

Евросоюз направит в ближайшие недели в Армению группу экспертов для рассмотрения возможности размещения здесь новой гражданской миссии, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано, не уточнив конкретных сроков.

«Специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар находится в постоянном контакте со сторонами. В данный момент Евросоюз и государства-члены проводят консультации с местными партнерами, чтобы обсудить, как они могут способствовать устойчивому миру посредством участия на местах. С этой целью Евросоюз в ближайшие недели направит в Армению группу экспертов для рассмотрения возможности размещения новой миссии, чтобы способствовать построению доверия», - сообщил Петер Стано в своем письменном ответе.

Срок миссии гражданских наблюдателей ЕС истекает через шесть дней. Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС, по сути, не ответил на вопрос Радио Азатутюн, почему Евросоюз решил не продлевать срок ныне действующей миссии, тем более что официальный Ереван приветствовал подобную возможность.

Петер Стано лишь подчеркнул, что стороны в Праге договорились разместить наблюдателей в Армении на два месяца. «Как отметил верховный представитель Боррель, мы хотим уважать наше обязательство, и миссия завершит свою деятельность 19 декабря», - отметил он.

Пресс-секретарь Жозепа Борреля также сообщил, что за этот период наблюдатели провели 136 наблюдений, отслеживая приверженность сторон соблюдению режима прекращения огня. Они представили отчеты в Евросоюз, что «позволяет структуре лучше поддерживать работу пограничных комиссий сторон».