Участники акции протеста призывают международное сообщество дать адресную оценку ситуации в Нагорном Карабахе

Группа граждан Армении и Нагорного Карабаха сегодня собралась на площади Свободы в Ереване, осудив действия Азербайджана. Как известно, со вчерашнего дня закрыт Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, из-за чего многие жители Карабаха, в том числе дети, не могут вернуться домой и сегодня находятся в различных гостиницах Армении.

Среди граждан также был советник государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна Месроп Аракелян, который также не смог выехать в Карабах из-за перекрытой дороги.

«Важно, чтобы власти Армении (МИД уже выступил с заявлением) также работали с международными структурами, потому что эта ситуация является еще и исключительной гуманитарной ситуацией. Это не очередной военный инцидент, когда стороны призывают или пытаются провести расследование или обсудить вопрос делимитации и другие политические вопросы, это касается исключительно жизненных и гуманитарных вопросов 120 тысяч человек. В связи с этим также предпринимается попытка активизировать реакцию международного сообщества по данному вопросу через наших международных партнеров и наши связи», - сказал Аракелян.

Участники акции протеста прошли шествием от площади Свободы до офиса ООН, а также посольств Италии, Франции и США, адресовав свой протест международному сообществу. Граждане считают предосудительными шаги азербайджанской стороны, из-за которых, как заявляется, в Карабахе возникли гуманитарные проблемы. Они призывают международное сообщество не руководствоваться двойными стандартами, дать адресную оценку ситуации и попытаться решить проблему.

«Арцах [Нагорный Карабах – ред.] и арцахские армяне находятся в реальной блокаде, отрезаны от возможности получения продуктов питания, медицинской помощи, товаров первой необходимости и услуг. Тысячи людей, в том числе сотни детей, просто не могут вернуться в свои дома. Эта провокация властей Азербайджана под ложным экологическим предлогом является не чем иным, как ярким проявлением последовательной политики, направленной на обезлюдение Арцаха. Цель одна: создать невыносимые условия для жизни, оказать давление на арцахских армян и заставить их покинуть родину», - заявил один из участников акции протеста.