Вашингтон сосредоточен на необходимости деэскалации напряженности – Нед Прайс

«Мы последовательно сосредоточены на этом вызове, на необходимости разрядки напряженности, на необходимости вывести эти две страны [Армению и Азербайджан] на путь прочного, всеобъемлющего урегулирования. Мы организовали встречу на уровне госсекретаря здесь, в Вашингтоне. Мы также сделали это в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Кроме того, наш старший советник Филип Рикер активно ведет диалог с официальными лицами обеих стран, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, и самое главное, что эти две страны делают все возможное для снижения этой напряженности», — заявил Прайс.

Отметим, что Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, уже более суток остается закрытым после того, как азербайджанцы в гражданском перекрыли движение по трассе Степанакерт-Горис, выдвигая экологические требования.