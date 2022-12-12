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Армения

Ни одна международная система не может быть основана исключительно на принципе «сила порождает право» - Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, Ереван, 12 декабря 2022 г.

Последствия 44-дневной войны по сей день не преодолены, армянский народ столкнулся с новыми угрозами безопасности, которые до сих пор не устранены, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на 4-м Глобальном форуме «Против преступления геноцида» в Ереване.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян подчеркнул, что очередной Глобальный форум, организованный Арменией, должен был состояться еще в декабре 2020 года, однако, к сожалению, его не удалось провести не только из-за пандемии, но, в первую очередь, из-за войны, развязанной Азербайджаном против народа Нагорного Карабаха.

«Последствия этой агрессивной войны по сей день не преодолены, более того, в мае и ноябре прошлого года и 13-14 сентября сего года суверенная территория Армении подверглась нападению со стороны Азербайджана, в результате чего были осуществлены грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права, включая право на жизнь, запрет пыток, право собственности и обращение с заключенными», - заявил Мирзоян.

Глава МИД Армении подчеркнул, что армянский народ столкнулся с новыми угрозами безопасности, которые до сих пор не устранены, отметив, что эта ситуация является результатом длительного процесса, «когда на протяжении многих лет распространение крайней ненависти по отношению к армянам, последовательное наращивание военных возможностей, в конце концов, переросло в применение силы».

«Следует отметить, что силовой подход к решению внешнеполитических проблем, проявляющийся в развязывании новых войн и конфликтов в разных уголках мира, свидетельствует о кризисе системы глобальной безопасности. Очевидно, что сила всегда была важным фактором в международных отношениях, однако ни одна международная система не может быть основана исключительно на принципе «сила порождает право», поскольку, как известно, всегда есть кто-то сильнее, и вечная война не может даже установить окончательный точный баланс сил», - сказал он.

«Без универсальных норм мирного сосуществования, международного права и красных линий, не поддающихся двойным стандартам, планета не сможет восстановить мир и развитие. Очевидно также, что после нынешнего кризиса многосторонности нам необходимо пересмотреть международные отношения и найти новый консенсус для сосуществования народов, - сказал министр, продолжив: - Сегодня сложно предсказать, каковы будут все элементы этого международного консенсуса, но очевидно, что недопустимость и предотвращение геноцидов и этнических чисток, религиозной и национальной дискриминации и ненависти, защита прав человека, в том числе групповых и коллективных прав, должны стать одной из основ этого консенсуса».

Говоря о структурах, занимающихся вопросами предотвращения геноцида, Арарат Мирзоян подчеркнул, что в большую роль в этом вопросе играет Совет ООН по правам человека. Он также отметил работу других органов ООН.

«Хотел бы подчеркнуть роль резолюции «Предотвращение геноцида», инициированной Арменией и представляемой каждые два года в рамках Совета по правам человека. Резолюция вносит существенный вклад в обеспечение применимости положений Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за его осуществление и формирование соответствующей нормативной базы. Это уникальный план действий, в котором определены дальнейшие шаги, цели и действия в этой связи, а также обращено внимание на риски и вызовы. Среди подобных вызовов принятая в марте 2022 года резолюция включила использование новых технологий и вытекающие из них риски.

Совет Безопасности ООН занимает особое место на повестке по предотвращению, потому что применение этой структурой своевременных и эффективных мер может создать действенную возможность для предотвращения геноцидов», - отметил Мирзоян.

Он отметил также, что «альянс “Global Action Against Mass Crimes (GAAMAC)”, к которому Армения присоединилась в качестве страны-партнера, является очень эффективным форматом сотрудничества».

«21 век и развитие информационных технологий не могли не повлиять на повестку предотвращения геноцидов. Сегодня появились новые вызовы, а также новые инструменты для продвижения повестки предотвращения геноцидов. В рамках работы этого форума я приглашаю всех вас к обсуждению эффективных механизмов для борьбы против использования во зло возможных новых инструментов и использования их во благо», - заявил министр иностранных дел Армении.

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