Азербайджан передал России ноту в связи с инцидентом вокруг месторождений в Карабахе

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям», - говорится в сообщении.

В Баку указали на то, что 10 декабря группа местных активистов в Карабахе не допустила представителей министерств экономики и экологии Азербайджана, а также некоторых других гражданских структур к двум месторождениям, находящимся в зоне ответственности РМК.

В МИД Азербайджана отметили, что договоренность о проведении мониторинга «в связи с возможной незаконной добычей полезных ископаемых и потенциальным нанесением экологического ущерба» была достигнута заранее на переговорах между азербайджанской стороной и командованием РМК.

«Нота была направлена в связи с этой заранее запланированной акцией, совершенной на фоне бездействия российских миротворцев», - отметил представитель МИД Азербайджана.

В министерстве добавили, что «была подчеркнута недопустимость препятствования или выдвижения каких-либо условий для совершения подобных поездок». «До российской стороны было доведено, что деятельность миротворческого контингента, размещенного на части территории Азербайджана, должна проводиться в строгом соблюдении суверенитета и территориальной целостности республики», - отмечается в сообщении.