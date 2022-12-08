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Тойво Клаар прибывает в Ереван

Тойво Клаар

В Ереван прибывает специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

Спецпредставитель ЕС написал о визите в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув, что ожидает «содержательных встреч» во второй половине дня.

«Доброе утро! Сегодня мы пробуем прямой рейс Вена-Ереван. Мы ожидаем содержательных встреч во второй половине дня», — написал Клаар.

В конце ноября Клаар посетил Баку и встретился с президентом Азербайджана. Подводя итоги своего визита в Баку, спецпредставитель ЕС написал в Twitter, что от Азербайджана и Армении требуется сдержанность и твердая политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования.

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