Тойво Клаар прибывает в Ереван

Спецпредставитель ЕС написал о визите в своем микроблоге в Twitter, подчеркнув, что ожидает «содержательных встреч» во второй половине дня.

«Доброе утро! Сегодня мы пробуем прямой рейс Вена-Ереван. Мы ожидаем содержательных встреч во второй половине дня», — написал Клаар.

В конце ноября Клаар посетил Баку и встретился с президентом Азербайджана. Подводя итоги своего визита в Баку, спецпредставитель ЕС написал в Twitter, что от Азербайджана и Армении требуется сдержанность и твердая политическая воля для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования.