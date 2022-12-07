На российско-азербайджанской встрече в Карабахе «были обсуждены вопросы, связанные с месторождениями полезных ископаемых Карабаха»

За визитом «азербайджанских экологических активистов» последовал визит госчиновников природоохранной сферы Азербайджана в Нагорный Карабах.

Азербайджанские чиновники выехали на встречу с командующим дислоцированным в Нагорном Карабахе российским миротворческим контингентом Андреем Волковым из Шуши. После обсуждений Баку заявил, что будет расследовать «незаконную эксплуатацию природных ресурсов» в Карабахе.

Встреча, как сообщается, состоялась в штабе российской военной группировки, расположенной в Иваняне (Ходжалы), в ходе обсуждений азербайджанская сторона подняла вопросы «проверки месторождений полезных ископаемых в Карабахе, предотвращения незаконной эксплуатации в различных сферах, мониторинга и инвентаризации, организации кадастрового учета, оценки имущества».

Правительство Азербайджана оценило эти обсуждения как «конструктивные», отметив, что контакты с российской стороной по этой теме продолжатся и завтра.

Представитель Министерства экономики Азербайджана Масим Мамедов в беседе с журналистами сказал, что они передали российским миротворцам свои предложения «относительно мониторинга незаконной эксплуатации месторождений» в Карабахе. Мамедов упомянул золотой рудник Дрмбона и медно-молибденовый рудник Кашена, отметив, что с ними есть проблемы. Это два крупнейших рудника, не перешедшие под контроль Баку по итогам 44-дневной войны 2020 года.

«Сегодня в штабе российских миротворцев мы представили предложения по подготовленной нами дорожной карте в связи с мониторингом незаконной эксплуатации месторождений Демирли и Гызылбулаг и оценкой нанесенного в результате ущерба окружающей среде. Надеемся, что завтра мы продолжим нашу работу», - сказал он.

Российские миротворческие силы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не прокомментировали встречу с чиновниками Азербайджана, не представили публичных разъяснений.

Согласно азербайджанским СМИ, из состава азербайджанской делегации с российскими миротворцами в штаб направились пять человек, остальных, в частности, группу журналистов, согласно тому же источнику, в зону ответственности миротворцев не пустили. Неизвестно, участвовали ли в этой встрече карабахские чиновники.

Степанакерт до сих пор официально не отреагировал на факт проведения в нескольких километрах от карабахской столицы российско-азербайджанской встречи, в ходе которой, по сути, обсуждалась движущая сила экономики Карабаха. В последние два десятилетия значительная часть государственных доходов Карабаха приходилась на горнодобывающую промышленность. В частности, компания «Валекс» уже не первый год возглавляет список крупнейших налогоплательщиков Карабаха. «Валекс» эксплуатирует Кашенский рудник, расположенный в Мартакертском районе, где, по данным компании, работают более тысячи человек. По разным оценкам, объем запасов меди на этом руднике составляет около 100 млн тонн.

Во время 44-дневной войны насосная станция обогатительного комбината Кашенского рудника осталась на территории, перешедшей под контроль Азербайджана. Рудник возобновил работу через несколько месяцев, после строительства новой инфраструктуры.

Что касается Дрмбона, то в результате десятилетней эксплуатации этого рудника компанией «Валекс» запасы меди и золота там были исчерпаны.