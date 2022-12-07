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Армения

Прекращается программа «Я есть», внедряется программа «Защитник Отечества». Парламент принял соответствующий проект

Сегодня 91 голосом «за» во втором и окончательном чтении Национальное собрание приняло проект правительства о внесении изменений и дополнений в закон «О военной службе и статусе военнослужащего». В поддержку проекта проголосовала также оппозиционная фракция «Айастан».

Перед голосованием министр обороны Сурен Папикян заявил, что они вводят новую систему перехода с обязательной военной службы на контрактную военную службу для рядового и офицерского составов, что нацелено на повышение привлекательности и заинтересованности в военной службе.

По программе «Защитник Отечества» 18-летний военнослужащий после 6 месяцев срочной службы может перейти на контрактную службу сроком на 5 лет, получать зарплату до 380 тысяч драмов и пользоваться всеми привилегиями контрактника.

Папикян добавил, что по истечении срока контракта или в случае досрочного увольнения со службы по состоянию здоровья предусмотрена почетная выплата в размере 5 млн драмов, которой военнослужащие смогут свободно распоряжаться.

«Существующая система не отвечает вызовам, стоящим сегодня перед нашей страной, и мы устанавливаем более высокую планку: контрактник должен иметь более высокую подготовку и более высокие возможности, а профессиональная армия подразумевает, что наши солдаты должны иметь более высокие стандарты и более высокое социальное обеспечение», - в своем заключительном слове сказал Папикян.

Внедряя эту новую программу, правительство прекращает программу «Я есть», которая действовала с 2018 года и была принята при прежних властях.

Заместитель председателя парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутат Армен Хачатрян добавил, что проект является первым смелым шагом на пути к созданию профессиональной армии.

Вопрос перехода на профессиональную армию не является новой идеей, заявил бывший министр обороны, глава оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян, подчеркнув, что они проголосуют за проект.

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