Депутаты Карабаха заявили генералу Волкову, что не позволят установить в Лачинском коридоре сканер

Руководители пяти фракций парламента Нагорного Карабаха сегодня встретились с командующим дислоцированным в Нагорном Карабахе российским миротворческим контингентом, генерал-майором Андреем Волковым. В ходе встречи парламентарии подчеркнули неприемлемость для Карабаха установки рентген-сканеров в Лачинском коридоре, потребовав не идти на такой шаг, сообщил Радио Азатутюн глава оппозиционной фракции «Справедливость» Давид Галстян.

После закрытия на прошлой неделе автодороги Горис-Степанакерт командующий миротворческими силами сообщил азербайджанским СМИ, что на дороге, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, будет установлен мини-таможенный пост, оснащенный специальным оборудованием. Он отметил, что такая договоренность была достигнута в результате переговоров между российской и азербайджанской сторонами.

Между тем, на сегодняшней встрече с карабахскими парламентариями, по словам Давида Галстяна, генерал Волков сказал, что его слова были вырваны из контекста, возникла путаница. По его словам, Азербайджан потребовал проверять проезжающие по этой дороге грузовики, поскольку якобы по ней перевозится оружие и боеприпасы, и он рассказал о сканирующем аппарате. В любом случае, карабахские депутаты заявили, что они против установки этого аппарата.

«Азербайджан потребовал, чтобы грузы основных грузовиков, следующих в Арцах [Нагорный Карабах-ред.], проходили контроль, и, говоря о мини-таможенном пункте, он просто так сформулировал, по его объяснению, возможно, он плохо владеет этими экономическими терминами, мы все понимаем работу таможенного пункта, это таможенное оформление каких-то товаров», - сказал Галстян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что он ошибся, использовав слово «таможенный», Давид Галстян ответил: «Говоря, мини-таможенный пост, он имел в виду то сканирующее оборудование, которое он, вероятно, видел на таможне».

А на вопрос, почему они выступают против установки этого сканирующего устройства, какие здесь есть опасности, карабахский депутат ответил: «Опасностей нет, это дополнительное препятствие в нашей повседневной жизни».

В ответ на вопрос, значит ли это, что после сегодняшней встречи российские миротворческие силы не пойдут на этот шаг, Галстян сказал: «Я уверен в этом. Мы заверили его, что не допустим таких шагов в Арцахе, давайте не будем слишком раскрывать скобки».

Нужно сделать все возможное, чтобы случаи закрытия коридора, соединяющего Карабах с Арменией, не повторились - Агаджанян

Касаясь событий, происходящих в последнее время в Лачинском коридоре, власти Армении напоминают о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал, что совместно с российской миротворческой миссией нужно сделать все возможное, чтобы случаи закрытия коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, не повторились.

В субботу азербайджанцы в штатском перекрыли дорогу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши-Карин Так. Баку утверждал, что направил группу специалистов к месту дислокации миротворцев «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений».

«Хочу напомнить, что в соответствующем пункте трехстороннего заявления от 9 ноября зафиксировано, что Лачинский коридор должен действовать только под контролем российских миротворцев, связь как из Армении, так и из Арцаха должна быть беспрепятственной. В этом контексте любое мешающее явление или деталь, естественно, для нас неприемлемы», - сказал Агаджанян.

По словам главы оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении Сейрана Оганяна, действия и заявления Азербайджана в последние дни показывают, что Баку поставил цель взять под полный контроль Лачинский коридор. По убеждению Сейрана Оганяна, до тех пор, пока власти Армении не возражают, не отвечают на шаги Азербайджана, Баку будет постоянно усиливать давление, пытаясь «содрать побольше».

«Что касается установки в коридоре различных пунктов, различных приборов наблюдения, также с азербайджанцами, то это неприемлемо. Настанет день, когда они возьмут его под свой тотальный контроль, а передать Арцах Азербайджану означает обезлюдить его. И та объездная дорога, которую азербайджанцы так быстро построили, тоже говорит о том, что они возьмут под контроль ту инфраструктуру, которая идет из Армении в Арцах, я имею в виду газ, электричество, и это говорит о тотальном контроле, который азербайджанцы пытаются реализовать», - подчеркнул Оганян.

О возможности закрытия Лачинского коридора со стороны Баку несколько недель назад говорил и премьер-министр Армении, заявив, что Азербайджан преследует цель взять в блокаду армян Нагорного Карабаха.