Не исключено, что до конца года состоится еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана - Агаджанян

Не исключено, что до конца года состоится еще одна встреча лидеров Армении и Азербайджана, заявил сегодня в парламенте председатель комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

Ереван получил третий пакет предложений Баку и сейчас идет третий этап обсуждений, сказал Агаджанян.

«Да, армянская сторона получила предложения Азербайджана, которые, по сути, являются ответом на предложения армянской стороны, но, да, это правда, армянская сторона получила ответные предложения от Азербайджана. А что касается возможной встречи на уровне глав государств или министров иностранных дел до конца года, думаю, да, ее нельзя исключать», - подчеркнул Агаджанян.

Вчера на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что представленные армянской стороной предложения были неприемлемы для Баку, поэтому Азербайджан направил свои. Неясно, лежит ли на столе документ, который в настоящее время обе стороны редактируют, или идет обмен разными пакетами, однако, по словам Байрамова, армянская сторона превратила предложения в многослойное рамочное соглашение, а Баку хочет иметь какое-то основание в виде подписанного документа для того, чтобы двигаться вперед, и считает нереалистичным согласование сложного пакета вопросов в короткие сроки.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера вновь отметил, что достигнутая в Праге договоренность облегчила задачу Москвы, поскольку «в Праге стороны сами выразили намерение решать все проблемы на основе Устава ООН и декларации, подписанной в Алма-Ате в 1991 году». По словам министра иностранных дел России, Москва предложила и попыталась отложить вопрос о статусе Карабаха, а теперь, фактически, лидеры Армении и Азербайджана договорились о диаметрально противоположном.

Какова реакция Еревана на заявления Лаврова? «Сутью вопроса, как и с самого начала, была позиция Армении, в рамках права народов, в данном случае арцахцев, на самоопределение. И мы пытаемся на языке фактов и аргументов представить как можно больше доказательств того, почему всегда и, в частности, на данный момент важно поднимать именно экзистенциальную проблему арцахцев и доносить ее до наших партнеров», - подчеркнул Агаджанян.

Ссылка на подписанную в Алма-Ате декларацию не имеет никакого отношения к нагорно-карабахской проблеме, заверяют депутаты правящей фракции, добавляя, что в противном случае получилось бы, что нагорно-карабахская проблема является территориальным спором, как утверждает Баку.

Между тем, на встрече, состоявшейся в Алма-Ате более 30 лет назад, помимо подписания декларации государства бывшего Советского Союза приняли также прилагаемый протокол, который был ратифицирован Верховным Советом Армении с рядом оговорок, в том числе по части свободного самоопределения Нагорного Карабаха. Сейчас же, в то время как в парламенте Армении считают, что ссылка на Алма-Атинскую декларацию не имеет никакого отношения к проблеме Нагорного Карабаха, глава МИД России утверждает обратное, и тем самым фактически вопрос о статусе Карабаха закрывается.

По мнению политолога Арега Кочиняна, Лавров пытается ввести в заблуждение, утверждая, что в Праге было решено что-то новое.

«То есть, никакой новой юридической силы пражский документ не имеет, он лишь содержит ссылку на существующий документ, это раз. Во-вторых, следует зафиксировать, что российское предложение отличается от азербайджанского предложения 15-м пунктом, так называемый документ Ховаева отличается от предложения Азербайджана только 15-м пунктом, в котором говорится: оставить статус Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на будущее. Когда этого пункта нет, то, значит, на столе уже нет российского варианта, есть только азербайджанский вариант», - сказал Кочинян.

Утверждая, что вопрос о статусе Карабаха фактически закрыт решением Армении, Москва пытается переложить вину за провал своего предложения на Ереван, делая вид, что не замечает, что это Баку в первую очередь резко отказал Москве в вопросе обсуждения статуса, считает политолог.

«Заверения, что «мы объясним Азербайджану», «наш президент объяснит президенту Азербайджана, что этот пункт необходим»... значит, президент России либо плохо объясняет, либо не хочет объяснять президенту Азербайджана, что этот пункт необходим. Здесь нужно искать проблему, а не говорить о каком-то документе из Праги, не говорить, что раз есть этот Пражский документ, то, значит, нашего пункта больше нет», - сказал Арег Кочинян.

Сегодня реакции из МИД Армении на заявления Байрамова и Лаврова не последовало.