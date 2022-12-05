«Москва намерена способствовать заключению мирного договора» - Лавров на встрече с Байрамовым в Москве

Москва намерена способствовать разблокированию транспортных связей и заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил министр иностранных дел России на встрече со своим азербайджанским коллегой в Москве.

Говоря о приоритетах России, Сергей Лавров упомянул все те вопросы, которые в настоящее время обсуждаются между Ереваном и Баку на различных переговорных площадках.

«Мы заинтересованы в том, чтобы всячески способствовать и разблокированию транспортных связей, делимитации границы, заключению мирного договора и в целом укреплению мер доверия», - сказал Лавров и подчеркнул, что для достижения этого необходимо следить за реализацией договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана и России после второй Карабахской войны.

В официальном заявлении, опубликованном перед встречей Сергея Лаврова с Джейхуном Байрамовым, МИД России подчеркнул, что вице-премьеры Армении, Азербайджана и России продолжают работу по согласованию конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение. Что предполагают эти проекты, в МИД России не уточнили.

До этого многообещающее заявление на эту тему сделал премьер-министр Армении. Около десяти дней назад, после встречи с президентом России, Никол Пашинян сказал, что в ближайшее время «может возникнуть необходимость в крупных инвестициях в восстановление железной дороги в направлении Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх».

«В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы или же информацию, что означает наличие реалистичной и серьезной возможности, чтобы мы начали работы по восстановлению железной дороги Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх. Но опять же, учитывая предыдущий горький опыт, вновь хочу поделиться информацией, но сказать, что все это должно еще быть подтверждено и зафиксировано. Но хорошее состоит в том, что у нас не будет проблем с финансовыми возможностями», - сказал премьер, не вдаваясь в подробности.

На данный момент известно лишь то, что параллельно с переговорами Лавров-Байрамов сегодня Кремль также направил в Баку специального делегата для переговоров именно по этому вопросу.

В частности, аппарат президента Азербайджана сообщает, что Ильхам Алиев сегодня принял помощника президента России Игоря Левитина, стороны обсудили «возможности расширения коридора Север-Юг и вопросы, связанные с Зангезурским коридором».